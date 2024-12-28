Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241228/mirziyoev-oznakomilsya-so-stroitelstvom-biblioteki-i-dvux-universitetov-v-novom-tashkente-47377266.html
Мирзиёев ознакомился со строительством библиотеки и двух университетов в Новом Ташкенте
Мирзиёев ознакомился со строительством библиотеки и двух университетов в Новом Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Для хранения изданий библиотечного фонда предусмотрена установка специального оборудования, позволяющего проводить учет, обеспечивать безопасность и стерилизацию книг. Будет создан инновационный педагогический кластер по принципу "детский сад — школа — университет".
2024-12-28T18:36+0500
2024-12-28T18:53+0500
шавкат мирзиёев
новый ташкент
университет
библиотека
общество
молодежь
общежитие
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1c/47374549_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_664eaf0c3e85300ce17241e6417a9eb0.jpg
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством объектов науки и образования в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Строительство первых центров просвещения в городе началось 3 апреля текущего года.В их числе новое здание Национальной библиотеки Узбекистана. Четырехэтажный комплекс в национальном стиле займет площадь в 30 тысяч квадратных метров и сможет единовременно обслуживать 1 420 читателей.Для хранения изданий библиотечного фонда предусмотрена установка специального оборудования, позволяющего проводить учет, обеспечивать безопасность и стерилизацию книг. Кроме того, здание будет многофункциональным: для посетителей организуют кафе на 300 мест, галерею, площадки для занятий легкими видами спорта и другие удобства.Президент также подчеркнул, что сотрудники библиотеки должны соответствовать современным требованиям, владеть передовыми информационными технологиями и навыками сервиса. В связи с этим поставлена задача повысить качество подготовки библиотекарей в Национальном университете Узбекистана и других учебных заведениях. Кроме того, дано поручение об открытии филиалов библиотеки в 14 городах страны, чтобы создать благоприятные условия для развития культуры чтения и в регионах.В новом городе возводят также современные кампусы для Ташкентского государственного педагогического университета и университета "Новый Узбекистан". Президент ознакомился с ходом проводимых работ.Сегодня семь факультетов ТГПУ разбросаны по разным зданиям, причем многие корпуса устарели. Поэтому на площади в 40 гектаров возведут учебные корпуса, рассчитанные на 20 тысяч студентов. Также здесь построят общежитие на 5 тысяч мест, детский сад на 300 воспитанников, школу на 616 учащихся, академический лицей на 588 мест, дворцы спорта и культуры, амфитеатр и другие объекты. По сути, будет создан инновационный педагогический кластер по принципу "детский сад — школа — университет" с учетом опыта ведущих зарубежных вузов.Для преподавателей и студентов предусмотрят самые современные условия. Переход на односменное обучение и внедрение дуального образования обеспечат повышение качества учебного процесса и практической подготовки.Строительство нового комплекса для университета будет идти в три этапа. На первом этапе возведут учебные корпуса и здание ректората. В перспективе здесь появятся пять факультетов, рассчитанные в общей сложности на 10 тысяч студентов, и ректорат, способный одновременно обслуживать 8 тысяч человек. Также планируется построить библиотеку, музей, выставочный зал, мультимедийный кабинет, спортивный комплекс и бассейн.Кроме того, предусмотрены жилые помещения на 286 мест для преподавателей и студенческое общежитие на 2 тысячи мест.Глава государства, отмечая важность этих проектов, подчеркнул необходимость рациональной организации учебного процесса.
https://uz.sputniknews.ru/20241228/mirziyoev-oznakomilsya-s-proektami-po-stroitelstvu-blagoustroystvu-novogo-tashkenta-47370906.html
новый ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1c/47374549_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_77a5c93434ff7bbb197032ef2a0a3be8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новый ташкент мирзиёев библиотека университет молодежь кампус строительство
новый ташкент мирзиёев библиотека университет молодежь кампус строительство

Мирзиёев ознакомился со строительством библиотеки и двух университетов в Новом Ташкенте

18:36 28.12.2024 (обновлено: 18:53 28.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Для хранения изданий библиотечного фонда предусмотрена установка специального оборудования, позволяющего проводить учет, обеспечивать безопасность и стерилизацию книг. Будет создан инновационный педагогический кластер по принципу "детский сад — школа — университет".
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством объектов науки и образования в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Строительство первых центров просвещения в городе началось 3 апреля текущего года.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
В их числе новое здание Национальной библиотеки Узбекистана. Четырехэтажный комплекс в национальном стиле займет площадь в 30 тысяч квадратных метров и сможет единовременно обслуживать 1 420 читателей.
Для хранения изданий библиотечного фонда предусмотрена установка специального оборудования, позволяющего проводить учет, обеспечивать безопасность и стерилизацию книг. Кроме того, здание будет многофункциональным: для посетителей организуют кафе на 300 мест, галерею, площадки для занятий легкими видами спорта и другие удобства.

"Как я уже говорил, у нас есть две главные опоры: экономика и духовность. Духовно великая нация станет великой и в экономическом плане. Образованная молодежи продолжит дело великих предков, будучи высокообразованными, обладающими национальной гордостью и широким кругозором. Поэтому строительство нашего нового города мы начинаем с центров просвещения. Они должны стать очагами духовности, культуры и науки как минимум на столетие вперед", — отметил Мирзиёев.

Президент также подчеркнул, что сотрудники библиотеки должны соответствовать современным требованиям, владеть передовыми информационными технологиями и навыками сервиса. В связи с этим поставлена задача повысить качество подготовки библиотекарей в Национальном университете Узбекистана и других учебных заведениях. Кроме того, дано поручение об открытии филиалов библиотеки в 14 городах страны, чтобы создать благоприятные условия для развития культуры чтения и в регионах.
В новом городе возводят также современные кампусы для Ташкентского государственного педагогического университета и университета "Новый Узбекистан". Президент ознакомился с ходом проводимых работ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством научно-образовательных учреждений в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня семь факультетов ТГПУ разбросаны по разным зданиям, причем многие корпуса устарели. Поэтому на площади в 40 гектаров возведут учебные корпуса, рассчитанные на 20 тысяч студентов. Также здесь построят общежитие на 5 тысяч мест, детский сад на 300 воспитанников, школу на 616 учащихся, академический лицей на 588 мест, дворцы спорта и культуры, амфитеатр и другие объекты. По сути, будет создан инновационный педагогический кластер по принципу "детский сад — школа — университет" с учетом опыта ведущих зарубежных вузов.
Для преподавателей и студентов предусмотрят самые современные условия. Переход на односменное обучение и внедрение дуального образования обеспечат повышение качества учебного процесса и практической подготовки.

Основанный университет "Новый Узбекистан" стал новой вехой в системе высшего образования. Учебные программы здесь разработаны на основе немецких стандартов с привлечением профессорско-преподавательского состава ведущих мировых вузов. С каждым годом все больше молодых людей стремится поступить в этот университет, и в настоящее время в нем обучается свыше тысячи студентов.

Строительство нового комплекса для университета будет идти в три этапа. На первом этапе возведут учебные корпуса и здание ректората. В перспективе здесь появятся пять факультетов, рассчитанные в общей сложности на 10 тысяч студентов, и ректорат, способный одновременно обслуживать 8 тысяч человек. Также планируется построить библиотеку, музей, выставочный зал, мультимедийный кабинет, спортивный комплекс и бассейн.
Кроме того, предусмотрены жилые помещения на 286 мест для преподавателей и студенческое общежитие на 2 тысячи мест.
Глава государства, отмечая важность этих проектов, подчеркнул необходимость рациональной организации учебного процесса.

"Эти просветительские учреждения — инвестиция в молодежь. Их направления, программы, качество обучения и специальности должны соответствовать целям, которых мы стремимся достичь в Новом Узбекистане. Те, кто сегодня получают знания, в будущем станут ключом к прогрессу страны и решению важных вопросов", — заявил президент.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев знакомится с проектами по строительству и благоустройству Нового Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по строительству и благоустройству Нового Ташкента
15:15
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0