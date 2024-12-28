https://uz.sputniknews.ru/20241228/mirziyoev-oznakomilsya-so-stroitelstvom-biblioteki-i-dvux-universitetov-v-novom-tashkente-47377266.html

Мирзиёев ознакомился со строительством библиотеки и двух университетов в Новом Ташкенте

Мирзиёев ознакомился со строительством библиотеки и двух университетов в Новом Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Для хранения изданий библиотечного фонда предусмотрена установка специального оборудования, позволяющего проводить учет, обеспечивать безопасность и стерилизацию книг. Будет создан инновационный педагогический кластер по принципу "детский сад — школа — университет".

2024-12-28T18:36+0500

2024-12-28T18:36+0500

2024-12-28T18:53+0500

шавкат мирзиёев

новый ташкент

университет

библиотека

общество

молодежь

общежитие

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством объектов науки и образования в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Строительство первых центров просвещения в городе началось 3 апреля текущего года.В их числе новое здание Национальной библиотеки Узбекистана. Четырехэтажный комплекс в национальном стиле займет площадь в 30 тысяч квадратных метров и сможет единовременно обслуживать 1 420 читателей.Для хранения изданий библиотечного фонда предусмотрена установка специального оборудования, позволяющего проводить учет, обеспечивать безопасность и стерилизацию книг. Кроме того, здание будет многофункциональным: для посетителей организуют кафе на 300 мест, галерею, площадки для занятий легкими видами спорта и другие удобства.Президент также подчеркнул, что сотрудники библиотеки должны соответствовать современным требованиям, владеть передовыми информационными технологиями и навыками сервиса. В связи с этим поставлена задача повысить качество подготовки библиотекарей в Национальном университете Узбекистана и других учебных заведениях. Кроме того, дано поручение об открытии филиалов библиотеки в 14 городах страны, чтобы создать благоприятные условия для развития культуры чтения и в регионах.В новом городе возводят также современные кампусы для Ташкентского государственного педагогического университета и университета "Новый Узбекистан". Президент ознакомился с ходом проводимых работ.Сегодня семь факультетов ТГПУ разбросаны по разным зданиям, причем многие корпуса устарели. Поэтому на площади в 40 гектаров возведут учебные корпуса, рассчитанные на 20 тысяч студентов. Также здесь построят общежитие на 5 тысяч мест, детский сад на 300 воспитанников, школу на 616 учащихся, академический лицей на 588 мест, дворцы спорта и культуры, амфитеатр и другие объекты. По сути, будет создан инновационный педагогический кластер по принципу "детский сад — школа — университет" с учетом опыта ведущих зарубежных вузов.Для преподавателей и студентов предусмотрят самые современные условия. Переход на односменное обучение и внедрение дуального образования обеспечат повышение качества учебного процесса и практической подготовки.Строительство нового комплекса для университета будет идти в три этапа. На первом этапе возведут учебные корпуса и здание ректората. В перспективе здесь появятся пять факультетов, рассчитанные в общей сложности на 10 тысяч студентов, и ректорат, способный одновременно обслуживать 8 тысяч человек. Также планируется построить библиотеку, музей, выставочный зал, мультимедийный кабинет, спортивный комплекс и бассейн.Кроме того, предусмотрены жилые помещения на 286 мест для преподавателей и студенческое общежитие на 2 тысячи мест.Глава государства, отмечая важность этих проектов, подчеркнул необходимость рациональной организации учебного процесса.

https://uz.sputniknews.ru/20241228/mirziyoev-oznakomilsya-s-proektami-po-stroitelstvu-blagoustroystvu-novogo-tashkenta-47370906.html

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