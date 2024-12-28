https://uz.sputniknews.ru/20241228/mirziyoev-oznakomilsya-s-proektami-po-stroitelstvu-blagoustroystvu-novogo-tashkenta-47370906.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по строительству и благоустройству Нового Ташкента

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по строительству и благоустройству Нового Ташкента

Sputnik Узбекистан

В новом городе строятся временные административные здания для организации работы соответствующих министерств и ведомств.

2024-12-28T15:15+0500

2024-12-28T15:15+0500

2024-12-28T15:20+0500

шавкат мирзиёев

новый ташкент

общество

строительство

город

дороги

деревья

озеленение

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с проектами по строительству и благоустройству Нового Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Символический первый камень в основание нового города был заложен 18 марта 2023 года. На церемонии глава государства подчеркнул, что Новый Ташкент станет "зеленым городом" — особое внимание будет уделено чистоте воздуха и воды, использованию альтернативных источников энергии и высадке большого количества растений. Здесь же начнется реализация проекта "зеленого пояса": на площади в 420 гектаров создадут Центральный парк и высадят 200 тысяч деревьев.Читайте также Стало известно, кто будет отвечать за строительство Нового ТашкентаУже сегодня на участке в 50 гектаров функционирует питомник, который сегодня посетил президент. Он осмотрел саженцы, ознакомился с планами ландшафтного дизайна, а также с системами полива и ухода за будущими зелеными зонами.К настоящему времени в питомнике выращено 27 тысяч декоративных саженцев для дальнейшей пересадки. Кроме того, уже построены теплица, котельная и установлены системы хранения и орошения посадочного материала.В новом городе строятся временные административные здания для организации работы соответствующих министерств и ведомств. Президент ознакомился с созданными в них условиями.На данный момент из легких конструкций возведены четыре здания и вспомогательные сооружения с использованием только строительных материалов отечественного производства. Офисы выполнены в формате "open space" и могут вместить до 250 сотрудников каждый.Отмечается, что это будет способствовать поэтапной организации работы министерств и ведомств в Новом Ташкенте, а также сокращению загруженности дорог столицы.

https://uz.sputniknews.ru/20230531/novyy-tashkent-uzbekistan-zemlya-territoriya-35559551.html

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