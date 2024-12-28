https://uz.sputniknews.ru/20241228/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-prinimat-v-shkoly-detey-migrantov-ne-znayuschix-russkiy-yazyk-47371543.html
Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык
Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык
Sputnik Узбекистан
Перед зачислением ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знание русского языка.
2024-12-28T16:12+0500
2024-12-28T16:12+0500
2024-12-28T16:18+0500
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно документу, для зачисления в школу дети мигрантов должны будут проходить бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.Рособрнадзору поручено разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов. Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в РФ незаконно.Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы фракций и ключевых комитетов.Как отмечал Володин, согласно статистике, у 41% детей иностранцев есть проблемы со знанием русского языка. У них возникают трудности с освоением программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие вызывает стресс у самого ребенка и создает проблемы для одноклассников.По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.
https://uz.sputniknews.ru/20241211/detey-migrantov-ne-znayuschix-russkiy-yazyk-perestanut-prinimat-v-rossiyskie-shkoly-zakon-47044397.html
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закон путин русский язык мигранты запрет тестирование
Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык
16:12 28.12.2024 (обновлено: 16:18 28.12.2024)
Перед зачислением ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знание русского языка.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, следует из документа
, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, для зачисления в школу дети мигрантов должны будут проходить бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.
Рособрнадзору поручено разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов. Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в РФ незаконно.
Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы фракций и ключевых комитетов.
Как отмечал Володин, согласно статистике, у 41% детей иностранцев есть проблемы со знанием русского языка. У них возникают трудности с освоением программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие вызывает стресс у самого ребенка и создает проблемы для одноклассников.
"Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации", — подчеркнул председатель Госдумы.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.