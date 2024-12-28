https://uz.sputniknews.ru/20241228/uzbekistan-snyal-zapret-na-eksport-semyan-podsolnechnika--47371977.html
Узбекистан снял запрет на экспорт семян подсолнечника
Узбекистан снял запрет на экспорт семян подсолнечника
Sputnik Узбекистан
С 20 декабря всем предпринимателям, независимо от их организационно-правовой формы, разрешено вывозить семена подсолнечника за пределы таможенной территории Узбекистана.
2024-12-28T17:01+0500
2024-12-28T17:01+0500
2024-12-28T17:03+0500
семена
узбекистан
экспорт
экономика
растительное масло
запрет
постановление
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление, направленное на поддержку экспортного потенциала производителей семян подсолнечника, сообщает Министерство юстиции республики.Согласно документу, всем предпринимателям, независимо от их организационно-правовой формы, с 20 декабря разрешено вывозить семена подсолнечника за пределы таможенной территории Узбекистана.В июне 2022 года указом президента был введен запрет на экспорт семян подсолнуха и других масличных культур, а также подсолнечного и других растительных масел для стабилизации цен на внутреннем рынке.Весной нынешнего года правительство частично смягчило этот запрет, разрешив компаниям экспортировать часть импортированного растительного масла и продукции, произведенной из импортных семян.Во время визита в Навоийскую область в ноябре этого года Шавкат Мирзиёев говорил о необходимости выращивания подсолнечника на 10 тысячах гектаров в качестве повторного посева.
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подсолнечник запрет экспорт семена
подсолнечник запрет экспорт семена
Узбекистан снял запрет на экспорт семян подсолнечника
17:01 28.12.2024 (обновлено: 17:03 28.12.2024)
С 20 декабря всем предпринимателям, независимо от их организационно-правовой формы, разрешено вывозить семена подсолнечника за пределы таможенной территории Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
Кабинет министров Узбекистана принял постановление, направленное на поддержку экспортного потенциала производителей семян подсолнечника, сообщает
Министерство юстиции республики.
Согласно документу, всем предпринимателям, независимо от их организационно-правовой формы, с 20 декабря разрешено вывозить семена подсолнечника за пределы таможенной территории Узбекистана.
Постановление распространяется на экспорт белых и полосатых семян подсолнечника.
В июне 2022 года указом президента был введен запрет на экспорт семян подсолнуха и других масличных культур, а также подсолнечного и других растительных масел для стабилизации цен на внутреннем рынке.
Весной нынешнего года правительство частично смягчило этот запрет, разрешив компаниям экспортировать часть импортированного растительного масла и продукции, произведенной из импортных семян.
Во время визита
в Навоийскую область в ноябре этого года Шавкат Мирзиёев говорил о необходимости выращивания подсолнечника на 10 тысячах гектаров в качестве повторного посева.