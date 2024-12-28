https://uz.sputniknews.ru/20241228/uzbekskie-mediki-provodyat-medobsledovanie-jiteley-afganskogo-balxa-47368820.html

Узбекские медики проводят медицинское обследование жителей афганского Балха – фото

Узбекские медики проводят медицинское обследование жителей афганского Балха – фото

Sputnik Узбекистан

За последние 3 дня специалисты уже осмотрели более 1300 граждан, приехавших за медицинской помощью из нескольких регионов Афганистана.

2024-12-28T14:29+0500

2024-12-28T14:29+0500

2024-12-28T14:42+0500

узбекистан

афганистан

здравоохранение

медицинское оборудование

медицинское обследование

благотворительность

поезд "здоровья"

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1c/47367200_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_111c012b61bbd0a9261c9e56fa4868a3.jpg

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Врачи из Узбекистана, посетившие Балхский район Афганистана на поезде медико-санитарной помощи "Саломатлик" (Здоровье), продолжают медицинское обследование местного населения. Об этом сообщает пресс-служба УП "Ташкентcкий региональный железнодорожный узел".Как сообщается, жителей Балха обследуют около 30 медицинских работников, а поезд медико-санитарной помощи "Саломатлик" оснащен 15 видами медицинского оборудования.За последние 3 дня специалисты уже осмотрели более 1300 граждан, приехавших за медицинской помощью из нескольких регионов Афганистана. Медицинский осмотр прошли 576 мужчин, 464 женщины и 273 маленьких детей.Также в ходе медицинского обследования участникам благотворительной акции раздали свыше 50 наименований медикаментов и средств гигиены на сумму 1,6 миллиард сумов. Медицинское обследование продлится до 30 декабря этого года.В последние годы Афганистан сталкивается с серьезными проблемами в области здравоохранения. По данным афганского новостного портала Tolo news, нехватка ресурсов, слабая инфраструктура здравоохранения и зависимость от международной помощи лишили миллионы афганцев доступа к надлежащему медобслуживанию. Учитывая тот факт, что Афганистан демонстрирует один из самых высоких показателей материнской и детской смертности, страна срочно нуждается во внимании мирового сообщества с целью обеспечения устойчивого медицинского обслуживания, поставок современного медицинского оборудования и повышения квалификации медработников, отмечает издание.

https://uz.sputniknews.ru/20241226/spetsialisty-iz-uzbekistana-provedut-v-afganistane-medosmotr-naseleniya-47311527.html

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врачи афганистан балх медицинский осмотр узбекистан поезд саломатлик благотворительность