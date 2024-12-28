Узбекские медики проводят медицинское обследование жителей афганского Балха – фото
14:29 28.12.2024 (обновлено: 14:42 28.12.2024)
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"Врачи Узбекистана за 3 дня осмотрели 1300 жителей Афганистана
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
Подписаться
За 3 дня специалисты уже осмотрели более 1300 граждан, приехавших за медицинской помощью из нескольких регионов Афганистана.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Врачи из Узбекистана, посетившие Балхский район Афганистана на поезде медико-санитарной помощи "Саломатлик" (Здоровье), продолжают медицинское обследование местного населения. Об этом сообщает пресс-служба УП "Ташкентcкий региональный железнодорожный узел".
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"Врачи Узбекистана за 3 дня осмотрели 1300 жителей Афганистана
Врачи Узбекистана за 3 дня осмотрели 1300 жителей Афганистана
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
Как сообщается, жителей Балха обследуют около 30 медицинских работников, а поезд медико-санитарной помощи "Саломатлик" оснащен 15 видами медицинского оборудования.
За последние 3 дня специалисты уже осмотрели более 1300 граждан, приехавших за медицинской помощью из нескольких регионов Афганистана. Медицинский осмотр прошли 576 мужчин, 464 женщины и 273 маленьких детей.
Также в ходе медицинского обследования участникам благотворительной акции раздали свыше 50 наименований медикаментов и средств гигиены на сумму 1,6 миллиард сумов.
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
1/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
2/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
3/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
4/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
5/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
6/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
7/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
1/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
2/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
3/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
4/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
5/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
6/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
7/7
© Фото: "Узбекистон темир йуллари"
Медицинское обследование продлится до 30 декабря этого года.
В последние годы Афганистан сталкивается с серьезными проблемами в области здравоохранения. По данным афганского новостного портала Tolo news, нехватка ресурсов, слабая инфраструктура здравоохранения и зависимость от международной помощи лишили миллионы афганцев доступа к надлежащему медобслуживанию. Учитывая тот факт, что Афганистан демонстрирует один из самых высоких показателей материнской и детской смертности, страна срочно нуждается во внимании мирового сообщества с целью обеспечения устойчивого медицинского обслуживания, поставок современного медицинского оборудования и повышения квалификации медработников, отмечает издание.