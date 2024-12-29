https://uz.sputniknews.ru/20241229/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-aviakatastrofoy-v-yujnoy-koree-47384036.html

Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Sputnik Узбекистан

Пассажирский самолёт с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Выжить смогли только двое

2024-12-29T15:37+0500

2024-12-29T15:37+0500

2024-12-29T15:37+0500

в мире

общество

происшествия

южная корея

крушение самолета

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

соболезнования

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Глава Узбекистана выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Кореи, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее около 9.07 (5.07 по ташкентскому времени) пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, началось возгорание. Кроме двух человек, предположительно, все на борту самолета погибли. Пока обнаружены тела 124 человек.Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий — столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.Как сообщило минобороны Южной Кореи, для ликвидации последствий катастрофы мобилизованы около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи.Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий.

южная корея

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