https://uz.sputniknews.ru/20241229/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-aviakatastrofoy-v-yujnoy-koree-47384036.html
Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее
Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее
Sputnik Узбекистан
Пассажирский самолёт с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Выжить смогли только двое
2024-12-29T15:37+0500
2024-12-29T15:37+0500
2024-12-29T15:37+0500
в мире
общество
происшествия
южная корея
крушение самолета
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
соболезнования
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Глава Узбекистана выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Кореи, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее около 9.07 (5.07 по ташкентскому времени) пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, началось возгорание. Кроме двух человек, предположительно, все на борту самолета погибли. Пока обнаружены тела 124 человек.Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий — столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.Как сообщило минобороны Южной Кореи, для ликвидации последствий катастрофы мобилизованы около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи.Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий.
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мирзиёев авиакатастрофа южная корея
мирзиёев авиакатастрофа южная корея
Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее
Пассажирский самолёт с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Выжить смогли только двое.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее, сообщает
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
“Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями исполняющему обязанности Президента Республики Корея Чой Санг Моку в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в городе Муан”, — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Кореи, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее около 9.07 (5.07 по ташкентскому времени) пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, началось возгорание. Кроме двух человек, предположительно, все на борту самолета погибли. Пока обнаружены тела 124 человек.
Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий — столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Как сообщило минобороны Южной Кореи, для ликвидации последствий катастрофы мобилизованы около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи.
Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий.