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https://uz.sputniknews.ru/20241229/v-novom-tashkente-postroyat-trigeneratsionnuyu-stantsiyu-dlya-proizvodstva-3-x-vidov-energii-47379083.html
В Новом Ташкенте построят тригенерационную станцию для производства 3-х видов энергии
В Новом Ташкенте построят тригенерационную станцию для производства 3-х видов энергии
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте
2024-12-29T11:00+0500
2024-12-29T11:00+0500
новый ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Новом Ташкенте возведут тригенерационную станцию для комбинированного производства электричества, тепла и холода. Глава республики ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Строящийся город рассчитан на 1 млн жителей, что требует соответствующей инфраструктуры. В связи с этим ведут крупные подземные инженерные работы.Намечено создание экологичной транспортной системы: движение метрополитена и электробусов будет тесно взаимосвязано. Для транспорта построят 14 тоннелей, оборудуют подземные паркинги на 100 тыс. автомобилей. Кроме того, создадут условия для безбарьерного и безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов.На одном из будущих перекрестков уже ведут заливку фундамента для колонн и гидроизоляционные работы. Президент дал рекомендации по использованию качественных и устойчивых к внешним воздействиям материалов.В настоящее время начато строительство односекционных и двухсекционных инженерных коллекторов, через которые под землей пройдут все сети централизованного отопления, водоснабжения, электроснабжения и телекоммуникации.Президенту также представлены проекты в рамках первого этапа строительства Нового Ташкента. Победители аукционов, на которых выставлялись земельные участки, презентовали свои инвестиционные инициативы.Новый Ташкент вызывает интерес у многих местных и зарубежных инвесторов. В рамках первого этапа уже начато строительство 11 многофункциональных (mixed-use) комплексов, а также отелей и ресторанов общей стоимостью $490 млн. Жилые и коммерческие объекты, а также соцучреждения сделают район оживленным и привлекательным. А гостиницы и рестораны, возведенные в самобытном архитектурном стиле, обеспечат высококлассное обслуживание гостей и превратят город в туристический центр.В перспективе планируется сформировать в Новом Ташкенте порядка 200 тыс. высокодоходных рабочих мест за счет внедрения инновационных технологий. Для этого построят технопарки, IT-парк, образовательные и медицинские кластеры.
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новый ташкент строительство президент узбекистана
новый ташкент строительство президент узбекистана

В Новом Ташкенте построят тригенерационную станцию для производства 3-х видов энергии

11:00 29.12.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте.
Глава государства ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Новом Ташкенте возведут тригенерационную станцию для комбинированного производства электричества, тепла и холода. Глава республики ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте.
Глава государства ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2024
Глава государства ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Строящийся город рассчитан на 1 млн жителей, что требует соответствующей инфраструктуры. В связи с этим ведут крупные подземные инженерные работы.
Намечено создание экологичной транспортной системы: движение метрополитена и электробусов будет тесно взаимосвязано. Для транспорта построят 14 тоннелей, оборудуют подземные паркинги на 100 тыс. автомобилей. Кроме того, создадут условия для безбарьерного и безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов.
На одном из будущих перекрестков уже ведут заливку фундамента для колонн и гидроизоляционные работы. Президент дал рекомендации по использованию качественных и устойчивых к внешним воздействиям материалов.
В настоящее время начато строительство односекционных и двухсекционных инженерных коллекторов, через которые под землей пройдут все сети централизованного отопления, водоснабжения, электроснабжения и телекоммуникации.
“В городе будут применены "умные" технологии с учетом современных требований урбанизации. Здесь впервые в стране возведут "тригенерационную" станцию. Стоки будут перерабатываться по современным технологиям, полученную водут направят на орошение и технические нужды”, — говорится в сообщении.
Президенту также представлены проекты в рамках первого этапа строительства Нового Ташкента. Победители аукционов, на которых выставлялись земельные участки, презентовали свои инвестиционные инициативы.
Новый Ташкент вызывает интерес у многих местных и зарубежных инвесторов. В рамках первого этапа уже начато строительство 11 многофункциональных (mixed-use) комплексов, а также отелей и ресторанов общей стоимостью $490 млн. Жилые и коммерческие объекты, а также соцучреждения сделают район оживленным и привлекательным. А гостиницы и рестораны, возведенные в самобытном архитектурном стиле, обеспечат высококлассное обслуживание гостей и превратят город в туристический центр.
“В следующем году будут выставлены на торги земельные участки для последующих этапов. На каждом этапе будут представлены новые инвестиционные возможности и проекты. Это не только поспособствует дальнейшему развитию города, но и позволит создать множество новых рабочих мест и поддержать местный бизнес”, — говорится в сообщении.
В перспективе планируется сформировать в Новом Ташкенте порядка 200 тыс. высокодоходных рабочих мест за счет внедрения инновационных технологий. Для этого построят технопарки, IT-парк, образовательные и медицинские кластеры.
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