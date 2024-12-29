https://uz.sputniknews.ru/20241229/v-novom-tashkente-postroyat-trigeneratsionnuyu-stantsiyu-dlya-proizvodstva-3-x-vidov-energii-47379083.html

В Новом Ташкенте построят тригенерационную станцию для производства 3-х видов энергии

В Новом Ташкенте построят тригенерационную станцию для производства 3-х видов энергии

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте

2024-12-29T11:00+0500

2024-12-29T11:00+0500

2024-12-29T11:00+0500

новый ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

строительство

общество

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Новом Ташкенте возведут тригенерационную станцию для комбинированного производства электричества, тепла и холода. Глава республики ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Новом Ташкенте, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Строящийся город рассчитан на 1 млн жителей, что требует соответствующей инфраструктуры. В связи с этим ведут крупные подземные инженерные работы.Намечено создание экологичной транспортной системы: движение метрополитена и электробусов будет тесно взаимосвязано. Для транспорта построят 14 тоннелей, оборудуют подземные паркинги на 100 тыс. автомобилей. Кроме того, создадут условия для безбарьерного и безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов.На одном из будущих перекрестков уже ведут заливку фундамента для колонн и гидроизоляционные работы. Президент дал рекомендации по использованию качественных и устойчивых к внешним воздействиям материалов.В настоящее время начато строительство односекционных и двухсекционных инженерных коллекторов, через которые под землей пройдут все сети централизованного отопления, водоснабжения, электроснабжения и телекоммуникации.Президенту также представлены проекты в рамках первого этапа строительства Нового Ташкента. Победители аукционов, на которых выставлялись земельные участки, презентовали свои инвестиционные инициативы.Новый Ташкент вызывает интерес у многих местных и зарубежных инвесторов. В рамках первого этапа уже начато строительство 11 многофункциональных (mixed-use) комплексов, а также отелей и ресторанов общей стоимостью $490 млн. Жилые и коммерческие объекты, а также соцучреждения сделают район оживленным и привлекательным. А гостиницы и рестораны, возведенные в самобытном архитектурном стиле, обеспечат высококлассное обслуживание гостей и превратят город в туристический центр.В перспективе планируется сформировать в Новом Ташкенте порядка 200 тыс. высокодоходных рабочих мест за счет внедрения инновационных технологий. Для этого построят технопарки, IT-парк, образовательные и медицинские кластеры.

новый ташкент

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