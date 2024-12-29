https://uz.sputniknews.ru/20241229/v-primorskom-krae-planiruyut-sozdat-filial-tashkentskogo-texnoparka-47383772.html

В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка

В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили сотрудничество между регионами Узбекистана и Приморского края в торгово-экономической, инвестиционной, социальной и туристической сферах

2024-12-29T16:45+0500

2024-12-29T16:45+0500

2024-12-29T16:45+0500

узбекистан

приморье

сотрудничество

технопарк

филиал

экономика

россия

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка, сообщает ИА "Дунё".Такое предложение прозвучало в ходе встречи представителей Генерального консульства Узбекистана с замгубернатора российского региона Николаем Стецко и руководителем Агентства международного сотрудничества Алексеем Старичковым.Речь шла о взаимодействии между регионами Узбекистана и Приморского края в торгово-экономической, инвестиционной, социальной и туристической сферах.Российская сторона сообщила, что в оптово-распределительном центре "Приморский" выделят помещения для временного хранения узбекской продукции.Стороны обсудили и вопросы прямого экспорта в РФ выращенной в Узбекистане продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20241227/ryad-predpriyatiy-primorskogo-kraya-gotovy-trudoustroit-grajdan-uzbekistana--podrobnosti-47337924.html

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