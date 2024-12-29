https://uz.sputniknews.ru/20241229/v-primorskom-krae-planiruyut-sozdat-filial-tashkentskogo-texnoparka-47383772.html
В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка
В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили сотрудничество между регионами Узбекистана и Приморского края в торгово-экономической, инвестиционной, социальной и туристической сферах
2024-12-29T16:45+0500
2024-12-29T16:45+0500
2024-12-29T16:45+0500
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приморье
сотрудничество
технопарк
филиал
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка, сообщает ИА "Дунё".Такое предложение прозвучало в ходе встречи представителей Генерального консульства Узбекистана с замгубернатора российского региона Николаем Стецко и руководителем Агентства международного сотрудничества Алексеем Старичковым.Речь шла о взаимодействии между регионами Узбекистана и Приморского края в торгово-экономической, инвестиционной, социальной и туристической сферах.Российская сторона сообщила, что в оптово-распределительном центре "Приморский" выделят помещения для временного хранения узбекской продукции.Стороны обсудили и вопросы прямого экспорта в РФ выращенной в Узбекистане продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20241227/ryad-predpriyatiy-primorskogo-kraya-gotovy-trudoustroit-grajdan-uzbekistana--podrobnosti-47337924.html
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узбекистан приморский край сотрудничество
узбекистан приморский край сотрудничество
В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка
Стороны обсудили сотрудничество между регионами Узбекистана и Приморского края в торгово-экономической, инвестиционной, социальной и туристической сферах.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка, сообщает
ИА "Дунё".
Такое предложение прозвучало в ходе встречи представителей Генерального консульства Узбекистана с замгубернатора российского региона Николаем Стецко и руководителем Агентства международного сотрудничества Алексеем Старичковым.
Речь шла о взаимодействии между регионами Узбекистана и Приморского края в торгово-экономической, инвестиционной, социальной и туристической сферах.
Российская сторона сообщила, что в оптово-распределительном центре "Приморский" выделят помещения для временного хранения узбекской продукции.
“Заместитель губернатора также выразил большую заинтересованность в установлении отношений сотрудничества с ООО "ТЕХНОПАРК", работающим в городе Ташкенте, и предложил создать его специальный филиал в Приморском крае”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили и вопросы прямого экспорта в РФ выращенной в Узбекистане продукции.