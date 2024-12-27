https://uz.sputniknews.ru/20241227/ryad-predpriyatiy-primorskogo-kraya-gotovy-trudoustroit-grajdan-uzbekistana--podrobnosti-47337924.html

Ряд предприятий Приморского края готовы трудоустроить граждан Узбекистана — подробности

Ряд предприятий Приморского края готовы трудоустроить граждан Узбекистана — подробности

Sputnik Узбекистан

Узбекские дипломаты провели переговоры с членами правительства Приморского края России, на которых обсудили вопросы организации упорядоченной трудовой миграции из Узбекистана.

2024-12-27T11:48+0500

2024-12-27T11:48+0500

2024-12-27T12:01+0500

трудовые мигранты

узбекистан

россия

сотрудничество

генеральное консульство узбекистана

правительство

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Ряд предприятий Приморского края готовы принять на работу граждан Узбекистана и установить отношения сотрудничества в сфере трудовой миграции, сообщает ИА "Дунё".Представители Генерального консульства Узбекистана встретились с руководителем Агентства международного сотрудничества правительства Приморского края России Алексеем Старичковым, директором Департамента координации деятельности правоохранительных органов правительства Валерием Исаченко и руководителем Управления по контролю за миграционным процессом Александром Шишко.Участники переговоров отметили, что в ходе визита в конце ноября в Узбекистан делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко были достигнуты договоренности по вопросам организованного привлечения граждан республики к работе в российском регионе. Речь шла о планах организовать повторный визит делегации правительства Приморского края в Узбекистан в конце января 2025 года, чтобы реализовать данные договоренности.Читайте также В Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграцииВ ходе встреч с компетентными министерствами и ведомствами Узбекистана будет обсужден вопрос открытия представительства Приморского края в Узбекистане. Планируется также проведение встреч в Агентстве по миграции в Сырдарьинской, Самаркандской и Бухарской областях.Российская сторона проинформировала узбекских дипломатов о том, что в настоящее время 14 предприятий Приморского края готовы принять на работу граждан Узбекистана и установить отношения сотрудничества в сфере трудовой миграции, обеспечить работникам все необходимые условия.

https://uz.sputniknews.ru/20241224/skolko-stoit-patent-dlya-migrantov-v-rossii-v-2025-godu-47270140.html

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