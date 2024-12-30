https://uz.sputniknews.ru/20241230/doxody-i-rasxody-konsolidirovannogo-byudjeta-v-uzbekistane-v-2025-2027-godax-47398259.html

Доходы и расходы консолидированного бюджета в Узбекистане в 2025-2027 годах

Доходы и расходы консолидированного бюджета в Узбекистане в 2025-2027 годах

Sputnik Узбекистан

В 2027 году расходы госбюджета Узбекистана вырастут до 400 трлн сумов, что на 43% больше госрасходов в 2024-ом

2024-12-30T18:35+0500

2024-12-30T18:35+0500

2024-12-30T18:35+0500

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бюджет

доходы

расходы

экономика

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Расходы консолидированного бюджета РУз на 2026–2027 годы увеличатся до 552 трлн и 629 трлн сумов. Доходы — до 496 трлн и 565 трлн сумов. Дефицит консолидированного бюджета стабилизируется на отметке около 3% ВВП.В следующем году в консолидированный бюджет Узбекистана ожидают поступление почти 431 трлн сумовПодробнее о доходах и расходах в 2025-2027 годах — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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