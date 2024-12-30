https://uz.sputniknews.ru/20241230/eaes-podpisano-soglashenie-o-edinoy-sisteme-tamojennogo-tranzita-soyuza-i-tretey-storony-47391141.html

ЕАЭС: подписано Соглашение о единой системе таможенного транзита Союза и третьей стороны

ЕАЭС: подписано Соглашение о единой системе таможенного транзита Союза и третьей стороны

Sputnik Узбекистан

Речь идет об ускорении и удешевлении перевозок в результате внедрения цифровых технологий, о снижении рисков ошибок в доставке, что особенно важно для конечного потребителя

2024-12-30T09:50+0500

2024-12-30T09:50+0500

2024-12-30T09:52+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

соглашение

перевозки

цифровые технологии

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. На заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Ленинградской области подписали Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), сообщает пресс-служба ЕЭК.Основная задача документа – обеспечить "бесшовность", то есть максимально удобную для всех участников рынка логистику перевозок за счет повышения связанности территорий и снижения накладных расходов бизнеса на доставку грузов.Речь идет об ускорении и удешевлении перевозок в результате внедрения цифровых технологий, о снижении рисков ошибок в доставке, что особенно важно для конечного потребителя.Это будет достигнуто за счет:Этому также поможет применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути их следования по таможенным территориям ЕАЭС и третьей стороны. Важна и роль взаимного признания результатов проведения таможенного контроля.Принятие документа поспособствует развитию транзитного потенциала Союза, повышению уровня безопасности трансграничных поставок и увеличению товарооборота стран евразийской "пятерки".

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