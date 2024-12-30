https://uz.sputniknews.ru/20241230/eaes-podpisano-soglashenie-o-edinoy-sisteme-tamojennogo-tranzita-soyuza-i-tretey-storony-47391141.html
ЕАЭС: подписано Соглашение о единой системе таможенного транзита Союза и третьей стороны
ЕАЭС: подписано Соглашение о единой системе таможенного транзита Союза и третьей стороны
Sputnik Узбекистан
Речь идет об ускорении и удешевлении перевозок в результате внедрения цифровых технологий, о снижении рисков ошибок в доставке, что особенно важно для конечного потребителя
2024-12-30T09:50+0500
2024-12-30T09:50+0500
2024-12-30T09:52+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
соглашение
перевозки
цифровые технологии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_481aca8c8e487b95e340a776af88a4c5.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. На заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Ленинградской области подписали Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), сообщает пресс-служба ЕЭК.Основная задача документа – обеспечить "бесшовность", то есть максимально удобную для всех участников рынка логистику перевозок за счет повышения связанности территорий и снижения накладных расходов бизнеса на доставку грузов.Речь идет об ускорении и удешевлении перевозок в результате внедрения цифровых технологий, о снижении рисков ошибок в доставке, что особенно важно для конечного потребителя.Это будет достигнуто за счет:Этому также поможет применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути их следования по таможенным территориям ЕАЭС и третьей стороны. Важна и роль взаимного признания результатов проведения таможенного контроля.Принятие документа поспособствует развитию транзитного потенциала Союза, повышению уровня безопасности трансграничных поставок и увеличению товарооборота стран евразийской "пятерки".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2d15ecb75c8deb2962210f049327048a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс соглашение
ЕАЭС: подписано Соглашение о единой системе таможенного транзита Союза и третьей стороны
09:50 30.12.2024 (обновлено: 09:52 30.12.2024)
Речь идет об ускорении и удешевлении перевозок в результате внедрения цифровых технологий, о снижении рисков ошибок в доставке, что особенно важно для конечного потребителя.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Ленинградской области подписали Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Концепция Соглашения определяет фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров ЕАЭС с третьими странами о создании единой транзитной системы. Интерес к этому уже сейчас проявляет, например, Узбекистан, интересантами могут выступать и другие государства СНГ или такие важные торговые партнеры ЕАЭС, как Китай”, — говорится в сообщении.
Основная задача документа – обеспечить "бесшовность", то есть максимально удобную для всех участников рынка логистику перевозок за счет повышения связанности территорий и снижения накладных расходов бизнеса на доставку грузов.
Речь идет об ускорении и удешевлении перевозок в результате внедрения цифровых технологий, о снижении рисков ошибок в доставке, что особенно важно для конечного потребителя.
Это будет достигнуто за счет:
использования единой транзитной декларации в виде электронного документа;
единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов;
применения отдельных специальных упрощений, предоставляемых уполномоченным экономическим операторам государств Союза и третьей стороны.
Этому также поможет применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути их следования по таможенным территориям ЕАЭС и третьей стороны. Важна и роль взаимного признания результатов проведения таможенного контроля.
Принятие документа поспособствует развитию транзитного потенциала Союза, повышению уровня безопасности трансграничных поставок и увеличению товарооборота стран евразийской "пятерки".