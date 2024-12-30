https://uz.sputniknews.ru/20241230/film-noviy-god-atmosfera-47181129.html

Какие фильмы посмотреть, чтобы проникнуться новогодней атмосферой

Какие фильмы посмотреть, чтобы проникнуться новогодней атмосферой

Sputnik Узбекистан

Нестареющая классика - список фильмов, что в Новый год посмотреть должен каждый.

2024-12-30T18:05+0500

2024-12-30T18:05+0500

2024-12-30T18:05+0500

новый год

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Новый год — это время чудес, теплых встреч и уютных вечеров. Чтобы проникнуться праздничным настроением, Sputnik Узбекистан собрал подборку мировой классики и культовых российских картин с новогодней атмосферой."Один дома" (1990)Режиссер: Крис КоламбусИнтересный факт: дом, в котором снимались события фильма, находится в Иллинойсе и до сих пор привлекает туристов. А сам сценарий был написан всего за 10 дней.Почему стоит посмотреть: эта комедия с Маколеем Калкиным в главной роли рассказывает о приключениях мальчика Кевина, оставшегося дома на Рождество. Она учит нас, что семейные ценности всегда на первом месте, даже если иногда кажется иначе.Кто любит: актриса Эмма Уотсон признавалась, что пересматривает "Один дома" каждый год вместе с семьей."Реальная любовь" (2003)Режиссер: Ричард КертисИнтересный факт: некоторые сцены фильма были сняты без сценария — так, например, момент, где героиня Эммы Томпсон плачет в спальне, был полностью импровизацией.Почему стоит посмотреть: мозаика из историй о любви, надежде и новых начинаниях. Фильм идеально передает атмосферу Рождества, особенно благодаря знаменитому саундтреку с песней "All I Want for Christmas Is You".Кто любит: актер Хью Грант неоднократно говорил, что этот фильм — его любимая работа, особенно сцена с танцем премьер-министра."Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)Режиссер: Эльдар РязановИнтересный факт: исполнители главных ролей Андрей Мягков и Барбара Брыльска впервые встретились на съемочной площадке, и актриса учила свои реплики на слух, так как плохо говорила по-русски.Почему стоит посмотреть: история о случайностях, которые могут изменить жизнь. Этот фильм стал неотъемлемой частью новогодней традиции в странах СНГ.Кто любит: российская певица Полина Гагарина часто упоминает, что не представляет Новый год без "Иронии судьбы"."Карнавальная ночь" (1956)Режиссер: Эльдар РязановИнтересный факт: фильм снят за три месяца, а его песни, такие как "Пять минут", стали хитами на долгие годы.Почему стоит посмотреть: легкая музыкальная комедия, которая поднимает настроение юмором и праздничной атмосферой."Хроники Рождества" (2018)Режиссер: Клэй КэйтисИнтересный факт: Курт Рассел, сыгравший Санту, заявил, что это его самая необычная и любимая роль.Почему стоит посмотреть: захватывающая история о детях, которые помогают Санте спасти Рождество, наполнена приключениями и добротой.Кто любит: актриса Милли Бобби Браун считает этот фильм одним из самых волшебных для праздничного сезона."Полярный экспресс" (2004)Режиссер: Роберт ЗемекисИнтересный факт: этот мультфильм стал первым полнометражным проектом, созданным полностью с использованием технологии захвата движения. Том Хэнкс озвучил сразу нескольких персонажей, включая самого машиниста.Почему стоит посмотреть: это путешествие на волшебном поезде учит верить в чудеса и силу доброты.Какие бы фильмы вы ни выбрали, каждый из них подарит частичку новогоднего настроения. Уютный вечер, горячий шоколад и теплый плед — идеальные спутники для просмотра кино.

https://uz.sputniknews.ru/20231225/novyy-god-podarki-ekspert-rekomendatsii-41788270.html

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