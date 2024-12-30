Какие фильмы посмотреть, чтобы проникнуться новогодней атмосферой
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
Подписаться
Нестареющая классика — список фильмов, которые в Новый год посмотреть должен каждый.
Новый год — это время чудес, теплых встреч и уютных вечеров. Чтобы проникнуться праздничным настроением, Sputnik Узбекистан собрал подборку мировой классики и культовых российских картин с новогодней атмосферой.
"Один дома" (1990)
Режиссер: Крис Коламбус
Интересный факт: дом, в котором снимались события фильма, находится в Иллинойсе и до сих пор привлекает туристов. А сам сценарий был написан всего за 10 дней.
Почему стоит посмотреть: эта комедия с Маколеем Калкиным в главной роли рассказывает о приключениях мальчика Кевина, оставшегося дома на Рождество. Она учит нас, что семейные ценности всегда на первом месте, даже если иногда кажется иначе.
Кто любит: актриса Эмма Уотсон признавалась, что пересматривает "Один дома" каждый год вместе с семьей.
"Реальная любовь" (2003)
© FotoКадр из фильма Ричарда Кертиса "Реальная любовь"
Кадр из фильма Ричарда Кертиса "Реальная любовь"
© Foto
Режиссер: Ричард Кертис
Интересный факт: некоторые сцены фильма были сняты без сценария — так, например, момент, где героиня Эммы Томпсон плачет в спальне, был полностью импровизацией.
Почему стоит посмотреть: мозаика из историй о любви, надежде и новых начинаниях. Фильм идеально передает атмосферу Рождества, особенно благодаря знаменитому саундтреку с песней "All I Want for Christmas Is You".
Кто любит: актер Хью Грант неоднократно говорил, что этот фильм — его любимая работа, особенно сцена с танцем премьер-министра.
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
Режиссер: Эльдар Рязанов
Интересный факт: исполнители главных ролей Андрей Мягков и Барбара Брыльска впервые встретились на съемочной площадке, и актриса учила свои реплики на слух, так как плохо говорила по-русски.
Почему стоит посмотреть: история о случайностях, которые могут изменить жизнь. Этот фильм стал неотъемлемой частью новогодней традиции в странах СНГ.
Кто любит: российская певица Полина Гагарина часто упоминает, что не представляет Новый год без "Иронии судьбы".
"Карнавальная ночь" (1956)
© FotoКадр из фильма "Карнавальная ночь"
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
© Foto
Режиссер: Эльдар Рязанов
Интересный факт: фильм снят за три месяца, а его песни, такие как "Пять минут", стали хитами на долгие годы.
Почему стоит посмотреть: легкая музыкальная комедия, которая поднимает настроение юмором и праздничной атмосферой.
"Хроники Рождества" (2018)
© FotoКадр из фильма "Хроники Рождества"
Кадр из фильма "Хроники Рождества"
© Foto
Режиссер: Клэй Кэйтис
Интересный факт: Курт Рассел, сыгравший Санту, заявил, что это его самая необычная и любимая роль.
Почему стоит посмотреть: захватывающая история о детях, которые помогают Санте спасти Рождество, наполнена приключениями и добротой.
Кто любит: актриса Милли Бобби Браун считает этот фильм одним из самых волшебных для праздничного сезона.
"Полярный экспресс" (2004)
© FotoКадр из мультфильма "Полярный экспресс"
Кадр из мультфильма "Полярный экспресс"
© Foto
Режиссер: Роберт Земекис
Интересный факт: этот мультфильм стал первым полнометражным проектом, созданным полностью с использованием технологии захвата движения. Том Хэнкс озвучил сразу нескольких персонажей, включая самого машиниста.
Почему стоит посмотреть: это путешествие на волшебном поезде учит верить в чудеса и силу доброты.
Какие бы фильмы вы ни выбрали, каждый из них подарит частичку новогоднего настроения. Уютный вечер, горячий шоколад и теплый плед — идеальные спутники для просмотра кино.
25 декабря 2023, 22:06