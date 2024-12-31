Кто из международных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялся обмен мнениями по развитию фармацевтической сферы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
На имя главы Узбекистана поступает множество поздравлений. Зарубежные лидеры желают президенту и многонациональному народу Узбекистана мира, счастья, благополучия, больших успехов и процветания.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В связи с наступающим новым 2025 годом на имя Шавката Мирзиёева поступают искренние поздравления и теплые пожелания от глав зарубежных государств, парламентов и правительств, авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов, видных политиков, общественных и религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В своих посланиях международные партнеры отмечают успешную реализацию под его руководством программы политических преобразований и социально-экономических реформ в Новом Узбекистане, проактивную, конструктивную и прагматичную внешнюю политику, способствующую укреплению авторитета и позиции республики на мировой арене.
“Зарубежные лидеры выражают Президенту и многонациональному народу Узбекистана пожелания мира, счастья, благополучия, больших успехов и процветания”, — говорится в сообщении.
Свои поздравления направили:
Президент России Владимир Путин;
Председатель КНР Си Цзиньпин;
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Президент Азербайджана Ильхам Алиев;
Президент Беларуси Александр Лукашенко;
Премьер-министр Армении Никол Пашинян;
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев;
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба;
Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер;
Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси;
Президент Ирана Масуд Пезешкиан;
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
Президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс;
генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле;
генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;
генеральный секретарь ШОС Чжан Мин;
генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев;
генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан;
президент Всемирного банка Аджай Банга;
президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь;
президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио.
Поздравления продолжают поступать.