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https://uz.sputniknews.ru/20241231/kto-iz-mejdunarodnyx-partnerov-pozdravil-shavkata-mirziyoeva-s-novym-godom-47406793.html
Кто из международных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом
Кто из международных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом
Sputnik Узбекистан
На имя главы Узбекистана поступает множество поздравлений. Зарубежные лидеры желают президенту и многонациональному народу Узбекистана мира, счастья, благополучия, больших успехов и процветания
2024-12-31T18:30+0500
2024-12-31T18:30+0500
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В связи с наступающим новым 2025 годом на имя Шавката Мирзиёева поступают искренние поздравления и теплые пожелания от глав зарубежных государств, парламентов и правительств, авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов, видных политиков, общественных и религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В своих посланиях международные партнеры отмечают успешную реализацию под его руководством программы политических преобразований и социально-экономических реформ в Новом Узбекистане, проактивную, конструктивную и прагматичную внешнюю политику, способствующую укреплению авторитета и позиции республики на мировой арене.Свои поздравления направили:Поздравления продолжают поступать.
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шавкат мирзиёев международные партнеры поздравления новый год
шавкат мирзиёев международные партнеры поздравления новый год

Кто из международных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом

18:30 31.12.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялся обмен мнениями по развитию фармацевтической сферы
Состоялся обмен мнениями по развитию фармацевтической сферы - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На имя главы Узбекистана поступает множество поздравлений. Зарубежные лидеры желают президенту и многонациональному народу Узбекистана мира, счастья, благополучия, больших успехов и процветания.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В связи с наступающим новым 2025 годом на имя Шавката Мирзиёева поступают искренние поздравления и теплые пожелания от глав зарубежных государств, парламентов и правительств, авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов, видных политиков, общественных и религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В своих посланиях международные партнеры отмечают успешную реализацию под его руководством программы политических преобразований и социально-экономических реформ в Новом Узбекистане, проактивную, конструктивную и прагматичную внешнюю политику, способствующую укреплению авторитета и позиции республики на мировой арене.
“Зарубежные лидеры выражают Президенту и многонациональному народу Узбекистана пожелания мира, счастья, благополучия, больших успехов и процветания”, — говорится в сообщении.
Свои поздравления направили:
Президент России Владимир Путин;
Председатель КНР Си Цзиньпин;
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Президент Азербайджана Ильхам Алиев;
Президент Беларуси Александр Лукашенко;
Премьер-министр Армении Никол Пашинян;
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев;
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба;
Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер;
Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси;
Президент Ирана Масуд Пезешкиан;
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
Президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс;
генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле;
генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;
генеральный секретарь ШОС Чжан Мин;
генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев;
генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан;
президент Всемирного банка Аджай Банга;
президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь;
президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио.
Поздравления продолжают поступать.
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