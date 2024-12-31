https://uz.sputniknews.ru/20241231/kto-iz-mejdunarodnyx-partnerov-pozdravil-shavkata-mirziyoeva-s-novym-godom-47406793.html

Кто из международных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом

Кто из международных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом

Sputnik Узбекистан

На имя главы Узбекистана поступает множество поздравлений. Зарубежные лидеры желают президенту и многонациональному народу Узбекистана мира, счастья, благополучия, больших успехов и процветания

2024-12-31T18:30+0500

2024-12-31T18:30+0500

2024-12-31T18:30+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравления

новый год

политика

владимир путин

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В связи с наступающим новым 2025 годом на имя Шавката Мирзиёева поступают искренние поздравления и теплые пожелания от глав зарубежных государств, парламентов и правительств, авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов, видных политиков, общественных и религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В своих посланиях международные партнеры отмечают успешную реализацию под его руководством программы политических преобразований и социально-экономических реформ в Новом Узбекистане, проактивную, конструктивную и прагматичную внешнюю политику, способствующую укреплению авторитета и позиции республики на мировой арене.Свои поздравления направили:Поздравления продолжают поступать.

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шавкат мирзиёев международные партнеры поздравления новый год