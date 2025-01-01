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https://uz.sputniknews.ru/20250101/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-novym-godom-47408777.html
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом
Sputnik Узбекистан
Мирзиёев: вместе, сплотившись, будем действовать для реализации главного принципа - "Во имя человека, во имя его счастья!".
2025-01-01T10:01+0500
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил многонациональный народ Узбекистана с Новым годом. Праздничное послание опубликовано на официальном сайте главы государства.Он отметил, что 2025 год в стране объявлен Годом защиты окружающей среды и "зеленой экономики". А главная цель - создать устойчивый баланс между экономической системой и окружающей нас средой. Президент подчеркнул, что и впредь приоритетными направлениями государственной политики будут забота о ветеранах, женщинах и молодежи, повышение эффективности социальной защиты. Вместе с тем, поднимется на новый уровень работа по укреплению потенциала Вооруженных Сил страны, поддержке военнослужащих и членов их семей.
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шавкат мирзиёев народ узбекистан новый год поздравление
шавкат мирзиёев народ узбекистан новый год поздравление

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом

10:01 01.01.2025 (обновлено: 10:15 01.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев: вместе, сплотившись, будем действовать для реализации главного принципа – "Во имя человека, во имя его счастья!".
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил многонациональный народ Узбекистана с Новым годом. Праздничное послание опубликовано на официальном сайте главы государства.
"От всей души поздравляю вас, многонациональный народ Узбекистана с наступающим новым – 2025 годом. Несмотря на сложную обстановку в мире, для нашей страны уходящий год был благополучным. Благодаря самоотверженному труду, общественно-политической активности нашего народа идея Нового Узбекистана становится реальностью", – отметил президент
Он отметил, что 2025 год в стране объявлен Годом защиты окружающей среды и "зеленой экономики". А главная цель - создать устойчивый баланс между экономической системой и окружающей нас средой.
"Мы создадим еще более широкие возможности для бизнеса. Решительно продолжим работу по обеспечению неприкосновенности частной собственности, активному привлечению иностранных инвестиций. В центре внимания будут социальная сфера, увеличение размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы воспитать наших детей гармонично развитыми, имеющими современные знания и профессии. Усилим внимание к развитию науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта", – сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что и впредь приоритетными направлениями государственной политики будут забота о ветеранах, женщинах и молодежи, повышение эффективности социальной защиты. Вместе с тем, поднимется на новый уровень работа по укреплению потенциала Вооруженных Сил страны, поддержке военнослужащих и членов их семей.

"Словом, все вместе, сплотившись, будем действовать для реализации главного принципа - "Во имя человека, во имя его счастья!". Еще раз искренне поздравляю вас - наших соотечественников за рубежом, а также партнеров и друзей Узбекистана во всем мире с этим замечательным праздником. Желаю вам здоровья, счастья, достатка и благополучия каждой семье, всей нашей любимой Родине! Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды! Пусть процветает наш родной Узбекистан! С Новым годом вас, дорогие мои! – отметил Шавкат Мирзиёев

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