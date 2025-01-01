https://uz.sputniknews.ru/20250101/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-novym-godom-47408777.html

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом

Sputnik Узбекистан

Мирзиёев: вместе, сплотившись, будем действовать для реализации главного принципа - "Во имя человека, во имя его счастья!".

2025-01-01T10:01+0500

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президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

праздник

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил многонациональный народ Узбекистана с Новым годом. Праздничное послание опубликовано на официальном сайте главы государства.Он отметил, что 2025 год в стране объявлен Годом защиты окружающей среды и "зеленой экономики". А главная цель - создать устойчивый баланс между экономической системой и окружающей нас средой. Президент подчеркнул, что и впредь приоритетными направлениями государственной политики будут забота о ветеранах, женщинах и молодежи, повышение эффективности социальной защиты. Вместе с тем, поднимется на новый уровень работа по укреплению потенциала Вооруженных Сил страны, поддержке военнослужащих и членов их семей.

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шавкат мирзиёев народ узбекистан новый год поздравление