https://uz.sputniknews.ru/20250101/uzbekistan-stal-gosudarstvom-partnerom-briks--mid-rf-47409530.html

Узбекистан с 1 января стал государством-партнером БРИКС – МИД РФ

Узбекистан с 1 января стал государством-партнером БРИКС – МИД РФ

Sputnik Узбекистан

Это даст возможность участвовать в отдельных заседаниях саммитов БРИКС, встречах министров иностранных дел, парламентских форумах и других ключевых мероприятиях межгосударственного объединения.

2025-01-01T11:13+0500

2025-01-01T11:13+0500

2025-01-01T11:28+0500

брикс

узбекистан

сотрудничество

объединение

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Девять стран, в том числе Узбекистан, Беларусь и Казахстан подтвердили согласие и с 1 января 2025 года станут странами-партнерами БРИКС. Соответствующие приглашения направлены еще четырем странам. Об этом сообщили в МИД России. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, представители этих стран смогут участвовать в отдельных заседаниях саммитов БРИКС, встречах министров иностранных дел, парламентских форумах и других ключевых мероприятиях организации.В министерстве иностранных дел также отметили, что о получении ответов еще от четырех стран об обретении такого статуса будет объявлено бразильским председательством в БРИКС.БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией , в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20241025/format-briks-sennosti-putin-46307397.html

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