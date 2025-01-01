https://uz.sputniknews.ru/20250101/uzbekistan-stal-gosudarstvom-partnerom-briks--mid-rf-47409530.html
Узбекистан с 1 января стал государством-партнером БРИКС – МИД РФ
Узбекистан с 1 января стал государством-партнером БРИКС – МИД РФ
Sputnik Узбекистан
Это даст возможность участвовать в отдельных заседаниях саммитов БРИКС, встречах министров иностранных дел, парламентских форумах и других ключевых мероприятиях межгосударственного объединения.
2025-01-01T11:13+0500
2025-01-01T11:13+0500
2025-01-01T11:28+0500
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Девять стран, в том числе Узбекистан, Беларусь и Казахстан подтвердили согласие и с 1 января 2025 года станут странами-партнерами БРИКС. Соответствующие приглашения направлены еще четырем странам. Об этом сообщили в МИД России. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, представители этих стран смогут участвовать в отдельных заседаниях саммитов БРИКС, встречах министров иностранных дел, парламентских форумах и других ключевых мероприятиях организации.В министерстве иностранных дел также отметили, что о получении ответов еще от четырех стран об обретении такого статуса будет объявлено бразильским председательством в БРИКС.БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией , в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20241025/format-briks-sennosti-putin-46307397.html
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брикс узбекистан беларусь казахстан объединение партнер
брикс узбекистан беларусь казахстан объединение партнер
Узбекистан с 1 января стал государством-партнером БРИКС – МИД РФ
11:13 01.01.2025 (обновлено: 11:28 01.01.2025)
Это даст возможность участвовать в отдельных заседаниях саммитов БРИКС, встречах министров иностранных дел, парламентских форумах и других ключевых мероприятиях межгосударственного объединения.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Девять стран, в том числе Узбекистан, Беларусь и Казахстан подтвердили согласие и с 1 января 2025 года станут странами-партнерами БРИКС. Соответствующие приглашения направлены еще четырем странам. Об этом сообщили в МИД России.
"С 1 января 2025 года к БРИКС в качестве государств-партнеров присоединяются Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, подтвердившие согласие на приобретение такого статуса. Приглашения войти в категорию партнеров направлены еще четырем странам", - говорится в сообщении ведомства.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, представители этих стран смогут участвовать в отдельных заседаниях саммитов БРИКС, встречах министров иностранных дел, парламентских форумах и других ключевых мероприятиях организации.
"Мы также считаем правильным привлекать партнеров к заседаниям высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, к парламентскому форуму и другим мероприятиям", - сообщил представитель Кремля.
В министерстве иностранных дел также отметили, что о получении ответов еще от четырех стран об обретении такого статуса будет объявлено бразильским председательством в БРИКС.
"Планируем выстраивать плотное взаимодействие с государствами-партнерами с тем, чтобы максимально эффективно подключать их к сотрудничеству в рамках объединения", - заявили в МИД РФ.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией , в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.