https://uz.sputniknews.ru/20250102/kuveytskaya-kompaniya-investiruet-5-mln-v-sozdanie-innovatsionnoy-ptitsefabriki-v-syrdare-47420618.html

Кувейтская компания инвестирует $5 млн в создание инновационной птицефабрики в Сырдарье

Кувейтская компания инвестирует $5 млн в создание инновационной птицефабрики в Сырдарье

Sputnik Узбекистан

Основная цель проекта – экспорт халяльной куриной продукции из Узбекистана в страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока и Азии.

2025-01-02T17:54+0500

2025-01-02T17:54+0500

2025-01-02T17:54+0500

кувейт

узбекистан

сотрудничество

птицефабрика

сырдарьинская область

проект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45937103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b5bda1621cf3d86c5204972539068a0.jpg

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Кувейтская компания заинтересована в создании инновационной птицефабрики в Сырдарьинской области. Об этом сообщает ИА "Дунё".При поддержке посольства Узбекистана были организованы онлайн-переговоры между заместителем хокима Сырдарьинской области по инвестициям и внешней торговле Бобуром Худжамовым, заместителем хокима Баяутского района Бобуром Абдумаликовым и главой кувейтской компании “AAH Commercial Company”Али аль-Харбий.В ходе переговоров представителя кувейтской компании ознакомили с торгово-экономическим, инвестиционным и экспортным потенциалом Сырдарьинской области. Али аль-Харбий выразил готовность инвестировать $5 млн в проект создания инновационной птицефабрики на 10 гектарах земли в Баяутском районе Сырдарьинской области.Основная цель проекта – экспорт халяльной куриной продукции из Узбекистана в страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока и Азии.Кроме того, была достигнута договоренность организовать поездку представителей компании “AAH Commercial Company” в Узбекистан для определения перспективных направлений взаимного сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20241122/turizm-logistika-ekologiya-namecheny-novye-sfery-uzbeksko-kuveytskogo-sotrudnichestva-46760026.html

кувейт

узбекистан

сырдарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кувейт экспорт птицефабрика узбекистан проект халяль