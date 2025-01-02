https://uz.sputniknews.ru/20250102/kuveytskaya-kompaniya-investiruet-5-mln-v-sozdanie-innovatsionnoy-ptitsefabriki-v-syrdare-47420618.html
Кувейтская компания инвестирует $5 млн в создание инновационной птицефабрики в Сырдарье
Кувейтская компания инвестирует $5 млн в создание инновационной птицефабрики в Сырдарье
Sputnik Узбекистан
Основная цель проекта – экспорт халяльной куриной продукции из Узбекистана в страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока и Азии.
2025-01-02T17:54+0500
2025-01-02T17:54+0500
2025-01-02T17:54+0500
кувейт
узбекистан
сотрудничество
птицефабрика
сырдарьинская область
проект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45937103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b5bda1621cf3d86c5204972539068a0.jpg
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Кувейтская компания заинтересована в создании инновационной птицефабрики в Сырдарьинской области. Об этом сообщает ИА "Дунё".При поддержке посольства Узбекистана были организованы онлайн-переговоры между заместителем хокима Сырдарьинской области по инвестициям и внешней торговле Бобуром Худжамовым, заместителем хокима Баяутского района Бобуром Абдумаликовым и главой кувейтской компании “AAH Commercial Company”Али аль-Харбий.В ходе переговоров представителя кувейтской компании ознакомили с торгово-экономическим, инвестиционным и экспортным потенциалом Сырдарьинской области. Али аль-Харбий выразил готовность инвестировать $5 млн в проект создания инновационной птицефабрики на 10 гектарах земли в Баяутском районе Сырдарьинской области.Основная цель проекта – экспорт халяльной куриной продукции из Узбекистана в страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока и Азии.Кроме того, была достигнута договоренность организовать поездку представителей компании “AAH Commercial Company” в Узбекистан для определения перспективных направлений взаимного сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20241122/turizm-logistika-ekologiya-namecheny-novye-sfery-uzbeksko-kuveytskogo-sotrudnichestva-46760026.html
кувейт
узбекистан
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45937103_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8510cb2b3c0626da185ba150bfe1b4fb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кувейт экспорт птицефабрика узбекистан проект халяль
кувейт экспорт птицефабрика узбекистан проект халяль
Кувейтская компания инвестирует $5 млн в создание инновационной птицефабрики в Сырдарье
Основная цель проекта – экспорт халяльной куриной продукции из Узбекистана в страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока и Азии.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Кувейтская компания заинтересована в создании инновационной птицефабрики в Сырдарьинской области. Об этом сообщает ИА "Дунё".
При поддержке посольства Узбекистана были организованы онлайн-переговоры между заместителем хокима Сырдарьинской области по инвестициям и внешней торговле Бобуром Худжамовым, заместителем хокима Баяутского района Бобуром Абдумаликовым и главой кувейтской компании “AAH Commercial Company”Али аль-Харбий.
В ходе переговоров представителя кувейтской компании ознакомили с торгово-экономическим, инвестиционным и экспортным потенциалом Сырдарьинской области. Али аль-Харбий выразил готовность инвестировать $5 млн в проект создания инновационной птицефабрики на 10 гектарах земли в Баяутском районе Сырдарьинской области.
Основная цель проекта – экспорт халяльной куриной продукции из Узбекистана в страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока и Азии.
Кроме того, была достигнута договоренность организовать поездку представителей компании “AAH Commercial Company” в Узбекистан для определения перспективных направлений взаимного сотрудничества.