https://uz.sputniknews.ru/20250102/v-kakix-regionax-v-dekabre-prodavalsya-samyy-dorogoy-i-samyy-deshevyy-plov--statistika-47416610.html
В каком регионе Узбекистана в декабре продавался самый дорогой и самый дешевый плов
В каком регионе Узбекистана в декабре продавался самый дорогой и самый дешевый плов
Sputnik Узбекистан
В декабре самый дорогой плов продавался в Ташкенте, а самый дешевый – в Наманганской области.
2025-01-02T14:20+0500
2025-01-02T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В декабре 2024 года самый дорогой плов в Узбекистане продавался в Ташкенте, а самый дешевый – в Наманганской области. Агентство статистики изучило средние цены на плов, реализуемые в региональных центрах плова по всей республике.В тройку регионов с самыми высокими ценами на плов вошли город Ташкент (35 700 сум), Бухарская область (33 700 сум) и Андижанская область (31 200 сум).Три региона, где плов продается по самой низкой цене: Сырдарьинская область (25 700 сум), Республика Каракалпакстан (25 700 сум) и Наманганская область (22 200 сум).Средняя цена 1 порции супа в других регионах:
https://uz.sputniknews.ru/20241202/tseny-na-plov-v-uzbekistane-46913720.html
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плов индекс плова узбекистан статистика декабрь
плов индекс плова узбекистан статистика декабрь
В каком регионе Узбекистана в декабре продавался самый дорогой и самый дешевый плов
14:20 02.01.2025 (обновлено: 14:34 02.01.2025)
В декабре самый дорогой плов продавался в Ташкенте, а самый дешевый – в Наманганской области.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В декабре 2024 года самый дорогой плов в Узбекистане продавался в Ташкенте, а самый дешевый – в Наманганской области.
Агентство статистики изучило средние цены на плов, реализуемые в региональных центрах плова по всей республике.
В тройку регионов с самыми высокими ценами на плов вошли город Ташкент (35 700 сум), Бухарская область (33 700 сум) и Андижанская область (31 200 сум).
Три региона, где плов продается по самой низкой цене: Сырдарьинская область (25 700 сум), Республика Каракалпакстан (25 700 сум) и Наманганская область (22 200 сум).
Средняя цена 1 порции супа в других регионах:
Хорезмская область – 30 900 сумов;
Кашкадарьинская область – 30 700 сум;
Самаркандская область – 30 500 сум;
Джизакская область – 28 800 сумов;
Сурхандарьинская область – 28 600 сумов;
Ташкентская область – 27 300 сум;
Навоийская область – 26 800 сум;
Ферганская область – 26 600 сум.