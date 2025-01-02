https://uz.sputniknews.ru/20250102/v-kakix-regionax-v-dekabre-prodavalsya-samyy-dorogoy-i-samyy-deshevyy-plov--statistika-47416610.html

В каком регионе Узбекистана в декабре продавался самый дорогой и самый дешевый плов

В каком регионе Узбекистана в декабре продавался самый дорогой и самый дешевый плов

Sputnik Узбекистан

В декабре самый дорогой плов продавался в Ташкенте, а самый дешевый – в Наманганской области.

2025-01-02T14:20+0500

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В декабре 2024 года самый дорогой плов в Узбекистане продавался в Ташкенте, а самый дешевый – в Наманганской области. Агентство статистики изучило средние цены на плов, реализуемые в региональных центрах плова по всей республике.В тройку регионов с самыми высокими ценами на плов вошли город Ташкент (35 700 сум), Бухарская область (33 700 сум) и Андижанская область (31 200 сум).Три региона, где плов продается по самой низкой цене: Сырдарьинская область (25 700 сум), Республика Каракалпакстан (25 700 сум) и Наманганская область (22 200 сум).Средняя цена 1 порции супа в других регионах:

https://uz.sputniknews.ru/20241202/tseny-na-plov-v-uzbekistane-46913720.html

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