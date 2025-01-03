https://uz.sputniknews.ru/20250103/tsentralnaya-aziya-vyglyadit-ochen-perspektivnoy-dlya-eksporta-rossiyskogo-gaza--ekspert-47424611.html

Центральная Азия выглядит очень перспективной для экспорта российского газа – эксперт

Центральная Азия выглядит очень перспективной для экспорта российского газа – эксперт

Sputnik Узбекистан

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подвел некоторые итоги и прогнозы в газовой сфере для Sputnik Узбекистан.

2025-01-03T13:34+0500

2025-01-03T13:34+0500

2025-01-03T13:55+0500

природный газ

узбекистан

казахстан

китай

россия

центральная азия

газпром

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Рассматривая ситуацию на мировом газовом рынке в последние годы, можно выявить определенные этапы, считает эксперт.2022 год был пиком кризиса. Цены на газ, особенно в Европе, достигали $3000 за тысяч кубометров. Затем начался процесс стабилизации. В начале 2024 года стоимость газа на европейском рынке составляла примерно $650 за тыс. кубометров и постепенно снижалась до $300 к концу года.2024 год стал для экспорта российского трубопроводного газа периодом развития. "Газпром" немного улучшил свои позиции на европейском рынке. Ежесуточная поставка транзитом через Украину и через "Турецкий поток" почти весь год идет на техническом максимуме. Поэтому в 2024 год "Газпром" экспортирует в ЕС примерно 30-33 млрд. кубометров. Рост поставок трубопроводного газа объясняется исключительно коммерческим фактором. В 2024 году стоимость газа на бирже постепенно росла, а значит предложение "Газпрома" было в каждый момент времени лучшим на рынке. В результате более полной загрузки газопроводов и вырос общий годовой объем экспорта в Европу.Но основным драйвером роста экспорта российского газа стал не европейский, а азиатский рынок. "Газпром" увеличил поставку в Китай по "Силе Сибири". Это плановый рост отгрузок, прописанный в контракте, заключенный еще в мае 2014 года. В 2024 году "Газпром" должен был поставить по "Силе Сибири" около 30 млрд кубометров газа. Но уже 1 декабря газопровод вышел на полную мощность ежесуточных поставок, что позволяет в 2024 году отгрузить 31-33 млрд кубометров. А в 2025 году "Сила Сибири" выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров.Российский экспорт газа в Центральноазиатский регион.УзбекистанПо словам эксперта, очень перспективной выглядит для экспорта российского газа Центральная Азия. В ряде стран региона нарастает дефицит углеводородного топлива. В Узбекистане собственная добыча газа снижается, а потребление растет.Для ликвидации дефицита Узбекистан еще в июне 2023 года заключил контракт с "Газпромом" на поставку российского газа транзитом через Казахстан в объеме 2,8 млрд кубометров газа в год. Этот объем нужен стране для прохождения отопительного сезона. В остальное время года, когда ежесуточное потребление газа в республике снижается, Узбекистан возвращается к экспорту собственного газа в Китай. Но ситуация продолжает усугубляться: дефицит газа нарастает. Согласно данным Агентства статистики Узбекистана, производство природного газа за десять месяцев 2024 года составило 37,091 млрд кубометров газа, а за аналогичный период прошлого года – 38,959 млрд кубометров.По словам Юшкова, руководство Узбекистана понимает, что имеющиеся тенденции в газовом секторе исправить сложно. Поэтому в феврале 2024 года Россия и Узбекистан договорились об увеличении поставок газа с 2,8 млрд кубометров до 11,7 млрд кубометров. Пока нельзя сказать, что Узбекистан является для "Газпрома" заменой европейского рынка. В сентябре 2024 года российский Центр ценовых индексов оценивал среднюю цену на российский газ для Узбекистана в $297 за тысяч кубометров. В то время, как в Евросоюзе средняя биржевая цена за 9 месяцев оценивалась в $375 за тысяч кубометров. Но в 2025-2028 годах в мире будет введены в эксплуатацию новые СПГ-заводы, что приведет к снижению цен на газ на биржах. А цена для Узбекистана вероятно привязана к нефтяным индексам. В результате показатели могут сблизиться.КазахстанПоставки газа из России в Центральную Азию в будущем могут увеличиться за счет начала поставок в Казахстан. Последние годы в стране удалось немного повысить добычу газа, но само руководство страны ожидает роста дефицита, так как потребление активно растет. По данным Ситуационно-аналитического центра ТЭК РК, за 11 месяцев 2024 года объем внутреннего потребления товарного газа составил 18,2 млрд кубометров, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 16,7 млрд кубометров. А добыча за тот же период почти выросла лишь на 0,2%.В ближайшее время Казахстан намерен провести газификацию северо-восточных регионов страны. Один из наиболее вероятных вариантов – поставка газа из России. Но одновременно Астана предлагает совместить этот проект с более крупным – строительство газопровода из России в Китай транзитом через Казахстан. В ноябре 2024 года сначала вице-премьер Александр Новак, а потом и президент Владимир Путину рассказали о том, что Россия рассматривает возможность строительства газопровода в Китай через Казахстан. Ранее приоритетным был проект "Сила Сибири-2", построить который планируется через Монголию. По его мнению, именно поставки в страны Центральной Азии, а в перспективе и возможный экспорт через них в Китай могут стать для России альтернативной Европе. Ведь на обоих направлениях одна ресурсная база – месторождения Западной Сибири. При этом вариант экспорта не взаимоисключающие, так как на уже существующих месторождениях Ямало-ненецкого автономного округа "Газпром" может добывать дополнительно еще 230 млрд кубометров газа.

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