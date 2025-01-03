https://uz.sputniknews.ru/20250103/uzbekskie-fextovalschiki-vystupyat-na-turnire-gran-pri-v-tunise-47425430.html
Узбекские фехтовальщики выступят на турнире Гран-при в Тунисе
Узбекские фехтовальщики выступят на турнире Гран-при в Тунисе
Sputnik Узбекистан
В международном турнире примут участие около 300 атлетов из 37 стран мира, в том числе и представители сборной Узбекистана.
2025-01-03T14:38+0500
2025-01-03T14:38+0500
2025-01-03T14:38+0500
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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Фехтовальщики из Узбекистана отправятся в Тунис для участия в турнире Гран-при по фехтованию на саблях, который пройдет 10-12 января, сообщает пресс-служба НОК.В международном турнире выступят около 300 атлетов из 37 стран мира, в том числе и представители сборной Узбекистана. Как сообщает Федерация фехтования страны, отечественная сборная выступит в Гран-при большим составом. Молодежная сборная отправится в Тунис после завершения Кубка мира U20, который стартует в Колумбии 3 января. А представители национальной команды проводят заключительный этап подготовки в Ташкенте. Защищать честь страны на соревнованиях в Тунисе будут следующие представители сборной Узбекистана: Мужчины: Девушки:
https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-primet-chm-po-fextovaniyu-2027-46939783.html
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тунис узбекистан фехтование гран-при спорт
тунис узбекистан фехтование гран-при спорт
Узбекские фехтовальщики выступят на турнире Гран-при в Тунисе
В международном турнире примут участие около 300 атлетов из 37 стран мира, в том числе и представители сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik.
Фехтовальщики из Узбекистана отправятся в Тунис для участия в турнире Гран-при по фехтованию на саблях, который пройдет 10-12 января, сообщает
пресс-служба НОК.
В международном турнире выступят около 300 атлетов из 37 стран мира, в том числе и представители сборной Узбекистана.
Как сообщает Федерация фехтования страны, отечественная сборная выступит в Гран-при большим составом.
Молодежная сборная отправится в Тунис после завершения Кубка мира U20, который стартует в Колумбии 3 января. А представители национальной команды проводят заключительный этап подготовки в Ташкенте.
Защищать честь страны на соревнованиях в Тунисе будут следующие представители сборной Узбекистана: