https://uz.sputniknews.ru/20250104/razvitiye-iskusstvo-baxshi-uzbekistan-47154856.html

Как развивалось искусство бахши в Узбекистане

Как развивалось искусство бахши в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Подробнее о развитии искусства бахши в Узбекистане и о его изучении в наши дни.

2025-01-04T18:15+0500

2025-01-04T18:15+0500

2025-01-04T18:15+0500

узбекистан

ташкент

искусство

музыка

творчество

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Дастан — большой и широко распространенный жанр узбекского фольклора.Слово "дастан" как литературный термин относится к большим эпическим произведениям в фольклоре и письменной литературе.Артиста, исполняющего народные дастаны под аккомпанемент домбры, называли "шоир" или "бахши".В древности слушатели оценивали талантливых бахши. Не сумев получить аплодисменты публики, бахши покидал круг. Например, бахши Шерназар Бердиназар углы мог исполнять дастаны на протяжении 7 ночей. К сожалению, некоторые школы искусства бахши вынуждены были прекратить свою деятельность.О том, как бахши смогли развить это искусство, в интервью Sputnik Узбекистан рассказал сотрудник пресс-службы Республиканского центра искусств бахши Камолбек Рамазонов.Кто такой бахши?Бахши — автор-исполнитель, олицетворяющий духовное наследие, традиции, историческую память и художественное самовыражение народа.Дастаны, исполняемые бахши, обычно прославляют исторические события, героизм, любовь, верность и человеческие добродетели.Талантливые бахши могли исполнять дастаны месяцамиДастаны исполнялись с соблюдением строгого порядка, специально для прослушивания дастанов устраивались вечера, не обходились без бахши свадьбы и торжества.Во время исполнения бахши подбирал слова, надлежащие каждой сцене дастана, сопровождая их соответствующими действиями. Захватывая интерес слушателей, он сам входил в раж. Талантливые бахши могли исполнять дастаны на протяжении двух-трех ночей, а порой и месяцами.По его словам, в таких случаях между бахши завязывались состязания: проверялись талант, красноречие и мастерство игры на музыкальных инструментах. Слушатели оценивали их, и бахши, не получивший аплодисментов публики, покидал круг.Где можно изучить искусство бахши?Как отмечается, для изучения искусства бахши в Узбекистане в первую очередь необходимо обратить внимание на традицию "наставник и ученик". Важно обучаться у признанных народом наставников-бахши.Глубокое изучение этого искусства возможно через классы и кружки бахши, организованные в следующих местах:По его словам, возможно также самостоятельное изучение искусства бахши. Например, через книги, учебные пособия и руководства или с помощью проектов по цифровизации творческого наследия народных бахши.

https://uz.sputniknews.ru/20241217/oda-rodnomu-krayu-personalnaya-vystavka-faxriddina-pattoxova-fotolenta-47031704.html

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