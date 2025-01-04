Как развивалось искусство бахши в Узбекистане

Дастан — большой и широко распространенный жанр узбекского фольклора.Слово "дастан" как литературный термин относится к большим эпическим произведениям в фольклоре и письменной литературе.Артиста, исполняющего народные дастаны под аккомпанемент домбры, называли "шоир" или "бахши".В древности слушатели оценивали талантливых бахши. Не сумев получить аплодисменты публики, бахши покидал круг. Например, бахши Шерназар Бердиназар углы мог исполнять дастаны на протяжении 7 ночей. К сожалению, некоторые школы искусства бахши вынуждены были прекратить свою деятельность.О том, как бахши смогли развить это искусство, в интервью Sputnik Узбекистан рассказал сотрудник пресс-службы Республиканского центра искусств бахши Камолбек Рамазонов.Кто такой бахши?Бахши — автор-исполнитель, олицетворяющий духовное наследие, традиции, историческую память и художественное самовыражение народа.Дастаны, исполняемые бахши, обычно прославляют исторические события, героизм, любовь, верность и человеческие добродетели.Талантливые бахши могли исполнять дастаны месяцамиДастаны исполнялись с соблюдением строгого порядка, специально для прослушивания дастанов устраивались вечера, не обходились без бахши свадьбы и торжества.Во время исполнения бахши подбирал слова, надлежащие каждой сцене дастана, сопровождая их соответствующими действиями. Захватывая интерес слушателей, он сам входил в раж. Талантливые бахши могли исполнять дастаны на протяжении двух-трех ночей, а порой и месяцами.По его словам, в таких случаях между бахши завязывались состязания: проверялись талант, красноречие и мастерство игры на музыкальных инструментах. Слушатели оценивали их, и бахши, не получивший аплодисментов публики, покидал круг.Где можно изучить искусство бахши?Как отмечается, для изучения искусства бахши в Узбекистане в первую очередь необходимо обратить внимание на традицию "наставник и ученик". Важно обучаться у признанных народом наставников-бахши.Глубокое изучение этого искусства возможно через классы и кружки бахши, организованные в следующих местах:По его словам, возможно также самостоятельное изучение искусства бахши. Например, через книги, учебные пособия и руководства или с помощью проектов по цифровизации творческого наследия народных бахши.
Как развивалось искусство бахши в Узбекистане и где его можно изучить сегодня? Есть ли подобные жанры в таких странах, как Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Иран, Турция? Разбирался Sputnik Узбекистан.
Дастан — большой и широко распространенный жанр узбекского фольклора.
Слово "дастан" как литературный термин относится к большим эпическим произведениям в фольклоре и письменной литературе.
Артиста, исполняющего народные дастаны под аккомпанемент домбры, называли "шоир" или "бахши".
В древности слушатели оценивали талантливых бахши. Не сумев получить аплодисменты публики, бахши покидал круг. Например, бахши Шерназар Бердиназар углы мог исполнять дастаны на протяжении 7 ночей. К сожалению, некоторые школы искусства бахши вынуждены были прекратить свою деятельность.
О том, как бахши смогли развить это искусство, в интервью Sputnik Узбекистан рассказал сотрудник пресс-службы Республиканского центра искусств бахши Камолбек Рамазонов.
Кто такой бахши?
Бахши — автор-исполнитель, олицетворяющий духовное наследие, традиции, историческую память и художественное самовыражение народа.
"Бахши — это не только исполнитель дастанов, но и выразитель национального духа, символ мудрости и справедливости у своего народа. Они играют важную роль в сохранении и развитии культурных и духовных ценностей, передавая образцы народного творчества из поколения в поколение", — сказал он.
Дастаны, исполняемые бахши, обычно прославляют исторические события, героизм, любовь, верность и человеческие добродетели.
"Быть бахши — это не просто профессия, а сложное искусство, требующее высокой духовности, таланта и ответственности. Бахши должен искусно играть на национальных музыкальных инструментах, таких как дутар или домбра, и обогащать содержание дастана музыкальными мелодиями. Основная задача бахши — передать через музыкальное сопровождение дух и эмоции дастана слушателю", — пояснил он.
Талантливые бахши могли исполнять дастаны месяцами
Дастаны исполнялись с соблюдением строгого порядка, специально для прослушивания дастанов устраивались вечера, не обходились без бахши свадьбы и торжества.
Во время исполнения бахши подбирал слова, надлежащие каждой сцене дастана, сопровождая их соответствующими действиями. Захватывая интерес слушателей, он сам входил в раж. Талантливые бахши могли исполнять дастаны на протяжении двух-трех ночей, а порой и месяцами.
"Например, Шерназар Бердиназар углы мог исполнять дастан в течение 7 ночей. Объем некоторых дастанов требовал непрерывного исполнения в течение двух-трех ночей. Как правило, бахши останавливался на самом интересном месте и делал паузу, что еще больше усиливало интерес слушателей. На такие вечера могли приходить два, три бахши", — уточнил Рамазонов.
По его словам, в таких случаях между бахши завязывались состязания: проверялись талант, красноречие и мастерство игры на музыкальных инструментах. Слушатели оценивали их, и бахши, не получивший аплодисментов публики, покидал круг.
Где можно изучить искусство бахши?
Как отмечается, для изучения искусства бахши в Узбекистане в первую очередь необходимо обратить внимание на традицию "наставник и ученик". Важно обучаться у признанных народом наставников-бахши.
Глубокое изучение этого искусства возможно через классы и кружки бахши, организованные в следующих местах:
культурные центры;
детские музыкальные и художественные школы;
специализированные художественные школы.
"В этих кружках, наряду с теоретическими основами искусства бахши, проводятся и практические занятия. Для желающих овладеть искусством бахши на профессиональном уровне предоставлена возможность обучения на специализированных направлениях высших учебных заведений. Кроме того, в нашей республике действует Центр искусства бахши, ориентированный на развитие этого искусства. Через эти учреждения можно получить обширные знания и навыки в области искусства бахши", — сказал специалист.
По его словам, возможно также самостоятельное изучение искусства бахши. Например, через книги, учебные пособия и руководства или с помощью проектов по цифровизации творческого наследия народных бахши.