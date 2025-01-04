В Узбекистане широко отметят 150-летие со дня рождения Махмудходжи Бехбуди – постановление
11:18 04.01.2025 (обновлено: 11:22 04.01.2025)
© Портал ziyouzМаҳмудхўжа Беҳбудий
© Портал ziyouz
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Сегодня память и художественные произведения Махмудходжи Бехбуди увековечены. В его честь открыт памятник на Аллее литераторов в Ташкенте, создан дом-музей в Самарканде, учреждена премия имени Махмудходжи Бехбуди в области драматургии.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. 150-летие со дня рождения основателя джадидского движения в Туркестане, выдающегося писателя, общественного деятеля, издателя и педагога Махмудходжи Бехбуди широко отпразднуют в Узбекистане в 2025 году. Президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление.
"Махмудходжа Бехбуди в начале ХХ века – в сложный период в истории нашей Родины – стал основателем джадидского движения в Туркестане. Будучи самоотверженной личностью и выдающимся представителем национального освободительного движения, он посвятил свою жизнь развитию сфер науки, образования и воспитания, литературы и искусства, печати, возрождению самосознания и расширению мировоззрения народа, обретению им независимости путем освоения передовых достижений мира", – говорится в документе.
В постановлении особо отмечено, что Махмудходжа Бехбуди одним из первых в крае возглавил организацию современных школ, создание для них необходимых учебников, открытие издательств и театров. Как публицист он написал ряд ярких произведений и более двухсот статей по актуальным проблемам своего времени. Наряду с этим учредил газету "Самарканд" и журнал "Ойина". В 1914 году в театре "Турон" была поставлена его пьеса "Падаркуш", что послужило началом развития театрального искусства в Узбекистане. В возрасте 44 лет талантливый писатель и видный общественный деятель "стал жертвой злых сил".
Сегодня память и художественные произведения Махмудходжи Бехбуди увековечены. В его честь открыт памятник на Аллее литераторов в Ташкенте, создан дом-музей в Самарканде, учреждена премия имени Махмудходжи Бехбуди в области драматургии.
Постановлением будет создан Организационный комитет по празднованию юбилея, который возглавит Абдулла Арипов.
В рамках события запланированы культурно-просветительские мероприятия, в том числе:
публикация сборника "Избранные произведения" писателя, научно-популярных книг, посвященных его жизни и деятельности;
постановка спектаклей и организация массового показа ранее созданных киносериала "Махмудхужа Бехбудий" и художественно-публицистического фильма из цикла "Халк юраги";
организация в Центральном выставочном зале Академии художеств выставки произведений изобразительного искусства о жизни и творчестве Бехбуди, а также о деятельности представителей джадидского движения в Туркестане;
организация в октябре 2025 года в Самаркандском государственном университете имени Шарафа Рашидова международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы изучения наследия Махмудходжи Бехбуди и джадидского движения";
проведение в ноябре 2025 года в ГАБТ Узбекистана имени Алишера Навои торжественного литературно-просветительского вечера памяти Махмудходжи Бехбуди.
Кроме того, в городе Карши одной из улиц будет присвоено имя Махмудходжи Бехбуди, а также установлена мемориальная доска.