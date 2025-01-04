https://uz.sputniknews.ru/20250104/v-uzbekistane-otmetyat-den-rojdeniya-maxmudxodji-bexbudi-47431450.html

В Узбекистане широко отметят 150-летие со дня рождения Махмудходжи Бехбуди – постановление

В Узбекистане широко отметят 150-летие со дня рождения Махмудходжи Бехбуди – постановление

Sputnik Узбекистан

Сегодня память и художественные произведения Махмудходжи Бехбуди увековечены. В его честь открыт памятник на Аллее литераторов в Ташкенте, создан дом-музей в Самарканде, учреждена премия имени Махмудходжи Бехбуди в области драматургии.

2025-01-04T11:18+0500

2025-01-04T11:18+0500

2025-01-04T11:22+0500

узбекистан

юбилей

постановление

президент узбекистана

общественный деятель

писатель

джадиды

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. 150-летие со дня рождения основателя джадидского движения в Туркестане, выдающегося писателя, общественного деятеля, издателя и педагога Махмудходжи Бехбуди широко отпразднуют в Узбекистане в 2025 году. Президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление.В постановлении особо отмечено, что Махмудходжа Бехбуди одним из первых в крае возглавил организацию современных школ, создание для них необходимых учебников, открытие издательств и театров. Как публицист он написал ряд ярких произведений и более двухсот статей по актуальным проблемам своего времени. Наряду с этим учредил газету "Самарканд" и журнал "Ойина". В 1914 году в театре "Турон" была поставлена его пьеса "Падаркуш", что послужило началом развития театрального искусства в Узбекистане. В возрасте 44 лет талантливый писатель и видный общественный деятель "стал жертвой злых сил".Сегодня память и художественные произведения Махмудходжи Бехбуди увековечены. В его честь открыт памятник на Аллее литераторов в Ташкенте, создан дом-музей в Самарканде, учреждена премия имени Махмудходжи Бехбуди в области драматургии.Постановлением будет создан Организационный комитет по празднованию юбилея, который возглавит Абдулла Арипов.В рамках события запланированы культурно-просветительские мероприятия, в том числе:Кроме того, в городе Карши одной из улиц будет присвоено имя Махмудходжи Бехбуди, а также установлена мемориальная доска.

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