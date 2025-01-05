https://uz.sputniknews.ru/20250105/bezogovorochnaya-kapitulyatsiya-a-ne-sdelka-rossiya-uslovie-uje-vydvinula-47447787.html

Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула

Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула

Sputnik Узбекистан

Миллиарды потраченных евро и долларов не спасли украинских гигантов мысли от военного и политического позора.

2025-01-05T18:00+0500

2025-01-05T18:00+0500

2025-01-05T18:00+0500

колумнисты

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донбасс

борис джонсон

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нато

украина

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Разрекламированная так, что павлиний пух и перья стояли в Киеве дыбом, звеня от самомнения, подготовленная по натовским стандартам, упакованная в танки "Леопард" и самоходные гаубицы "Цезарь", 155-я бригада ВСУ прекратила подавать признаки армейской жизни, не дотянув даже до ЛБС. Это не "кремлевская пропаганда" — это "Форбс" сообщает. Начиная свою корреспонденцию с отчета об успехах нашей (не удивительно ни разу) группировки в зоне спецоперации. И это лишь один из тысяч примеров краха затеянной против нас войны, пишет колумнист РИА Новости.Сюда же воровство наших активов и провал подготовки вэсэушных пилотов, сюда же поставки всяких американских "хамви", пусть и многочисленных, а также французских "Миражей" версии 2000-5F (но в количестве лишь шести штук).В Донбассе вэсэушникам так плохо, что европейская пресса, обычно находящаяся в алкогольной коме после новогодья, посвящает этой ситуации дневные онлайн-вещания. Поводов для оптимизма нет и не предвидится. Даже если их выдумывать, чтобы поддержать киевских, снисходительно похлопав по плечу, все равно получается не слишком убедительно.Русские войска идут в наступление, и возможности их не то что отбросить, а просто остановить не существует. И это снова не "кремлевская пропаганда", не сводка нашего Минобороны — это сообщает сочащаяся русофобией газета "Монд".А ведь ровно три года назад мысль о переговорах с нами, в повестку которых были бы включены российские озабоченности и предложения о создании новой системы международной безопасности, отвергалась тут же. И на встрече в Женеве главы нашего внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с американским Блинкеном (он, кстати, где? И что собирается по жизни делать дальше?). И в Москве, когда посол Джон Салливан что-то там говорил, приехав на Смоленскую площадь. Хотелось бы еще уточнить, где сегодня этот Салливан.Исчезновение персонажей, заказавших драку с нами и расплатившихся за нее чужими жизнями (российский Генштаб сообщал еще в декабре, что потери ВСУ за время СВО превысили девятьсот тысяч человек), для евроатлантистов есть норма политического поведения.Сюда же — и Бориса Джонсона с его "хорошей прической", как и Олафа Шольца с его "безусловной поддержкой Украины", и прячущегося от своих избирателей Макрона, который только что не в зубы целовался с Зеленским.Вот все эти деятели и их присные, что готовили меморандумы и рефераты, нас не хотели ни читать, ни видеть, ни слышать. По их приказам нас показательно демонизировали в публичном поле. Указания о разработке и введении против нас "адских санкций" давали тоже они.Три года прошло.Блинкен и Байден исчезли или вот-вот исчезнут, вляпавшись в историю. Та же судьба ждет Шольца. Джонсон переквалифицировался в деревенского блогера тире эсквайра, живущего, правда, не на свои мысли, а на деньги налогоплательщиков. Макрон влачит президентский мандат, лишившись остатков доверия французов, в Елисейском дворце.За теми, кто устроил геополитический кризис в Европе, ожидаемо пришли чистильщики. И сказали нам, что готовы "предложить сделку". Что? Что предложить? — Да-с, сделку. "Ну вы, — говорят они нам, — заморозьте все на ЛБС как есть, прекратите огонь, а мы отложим принятие Украины в НАТО на двадцать лет". Что? Что вы откладываете?Предложения новой вашингтонской команды по разрешению глобального кризиса безопасности звучат как ответы детсадовской трехлетки на задание вычислить интеграл. Да и выглядит поведение тех, кто получит после инаугурации следующего хозяина Белого дома право делать ходы в геополитической партии, откровенно несерьезно.Чистильщикам следует для начала снять шоры с глаз и извлечь беруши из слуховых каналов. Чтобы расслышать отчетливо артикулированное нами наше же несогласие с предложениями западников. Не менее важно западникам увидеть, смириться и принять уже наконец-то нехитрый силлогизм, что переговорные позиции российские определяются и будут определяться не ими и не в кабинетах, не в кулуарах, не в коридорах и не в залах заседаний.Переговорные позиции — наши — определяются сегодня нашими солдатами, нашими офицерами, нашими командирами. Нашим Минобороны и нашим Генштабом. Именно эти люди, известные и неизвестные (но каждый из них для нас — герой), и очерчивают точнее любого циркуля и убедительнее любого дипломата наши позиции в будущей дискуссии. От которой мы как не отказывались, так и не отказываемся и отказываться не будем.И это не у нас, а у них так называемые политики исчезают в безвременье, боясь ответственности. Это у них, а не у нас слово — настоящий воробей: его можно изловить, но все равно там сплошная ложь и увертки.Запад утратил не только кредит доверия — он оказался банальным банкротом, не умеющим ни отвечать за поступки, ни платить самостоятельно по счетам.И вот когда эти первичные навыки там, откуда нам грозили санкциями, поражением и уничтожением, будут освоены, тогда и придет время для диалога. Спокойного. С полным осознанием, кто в этом противостоянии победитель, а кто проигравший. Кто выдвигает условия. А кто будет обязан безоговорочно капитулировать.

россия

киев

донбасс

украина

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2025

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россия условие украина