https://uz.sputniknews.ru/20250105/top-10-perspektivnyx-professiy-v-2025-godu-47446465.html

Топ-10 перспективных профессий в 2025 году — сколько могут зарабатывать их представители

Топ-10 перспективных профессий в 2025 году — сколько могут зарабатывать их представители

Sputnik Узбекистан

Технический прогресс не стоит на месте. На смену привычным профессиям приходят новые, о которых ещё недавно никто не слышал

2025-01-05T16:35+0500

2025-01-05T16:35+0500

2025-01-05T16:35+0500

инфографика

профессия

доходы

тренды

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В начале 2 000-х мало кто знал о SEO-специалистах и digital-маркетологах, а сегодня эти направления стали одними из самых востребованных на рынке труда.Какие профессии будут в тренде уже в ближайшие годы? Вот список, который стоит взять на заметку: Помогает восстанавливать когнитивные функции и справляться со стрессомДоходы этих специалистов могут меняться в зависимости от опыта, навыков и места работы. Подробности о ежемесячном доходе — в инфографике Sputnik Узбекистан.А что с традиционными профессиями?Представленный список включает только трендовые профессии, которые станут особенно актуальными в ближайшие годы. Вместе с тем, остаются важными традиционные направления, такие как медицина, сельское хозяйство, логистика и образование.

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2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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