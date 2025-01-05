https://uz.sputniknews.ru/20250105/v-uzbekistane-snizili-sbor-za-eksport-xb-pryaji-47440369.html
В Узбекистане снизили сбор за экспорт х/б пряжи — президент подписал указ
В Узбекистане снизили сбор за экспорт х/б пряжи — президент подписал указ
Sputnik Узбекистан
С 1 января 2023 года в республике с экспортеров хлопчатобумажной пряжи и трикотажного полотна взимали $0,1 за каждый килограмм вывозимой продукции
2025-01-05T13:05+0500
2025-01-05T13:05+0500
2025-01-05T13:05+0500
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текстиль
экспорт
сбор
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предприниматели
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.В Узбекистане снизили сбор за экспорт хлопчатобумажной пряжи. Это определено в Указе Шавката Мирзиёева “Об очередных мерах по обеспечению равных условий для предпринимателей и справедливой конкурентной среды", опубликованном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.Согласно указу, размер сбора за каждый килограмм вывозимого трикотажного полотна установлен в размере 1 % от ее экспортной цены.Напомним, что 1 января 2023-го в Узбекистане с экспортеров х/б пряжи и трикотажного полотна взимался сбор в размере $0,1 за каждый килограмм вывозимой продукции.
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узбекистан экспорт пряжа сбор
узбекистан экспорт пряжа сбор
В Узбекистане снизили сбор за экспорт х/б пряжи — президент подписал указ
С 1 января 2023 года в республике с экспортеров хлопчатобумажной пряжи и трикотажного полотна взимали $0,1 за каждый килограмм вывозимой продукции.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik
.В Узбекистане снизили сбор за экспорт хлопчатобумажной пряжи. Это определено в Указе
Шавката Мирзиёева “Об очередных мерах по обеспечению равных условий для предпринимателей и справедливой конкурентной среды", опубликованном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.
"Установить с 1 января 2025 года размер сбора за каждый килограмм хлопчатобумажной пряжи, вывозимой через таможенную границу Узбекистана — 2 % от ее экспортной цены, но не превышающий 0,05 доллара", — говорится в тексте документа.
Согласно указу, размер сбора за каждый килограмм вывозимого трикотажного полотна установлен в размере 1 % от ее экспортной цены.
Напомним, что 1 января 2023-го в Узбекистане с экспортеров х/б пряжи и трикотажного полотна взимался сбор в размере $0,1 за каждый килограмм вывозимой продукции.