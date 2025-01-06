https://uz.sputniknews.ru/20250106/metapnevmovirusnaya-infektsiya-situatsiya-v-uzbekistane-47452046.html

Метапневмовирусная инфекция: ситуация в Узбекистане

Метапневмовирусная инфекция: ситуация в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В республике наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями

2025-01-06T12:10+0500

2025-01-06T12:10+0500

2025-01-06T12:10+0500

общество

узбекистан

казахстан

вирус

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

орви

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В СМИ распространяется информация о росте заболеваемости в некоторых странах метапневмовирусом — "новой" инфекции, которая якобы опаснее COVID-19. Между тем, большинство людей, заразившихся метапневмовирусом, выздоравливают без осложнений, сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз.Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом.Метапневмовирус человека — один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует в различных странах. Этот вирус, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. Он передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже контактно-бытовым.Специфического лечения не существует, применяется лишь симптоматическое. В тяжелых случаях может потребоваться кислородная терапия или госпитализация. Профилактика направлена на снижение риска заражения и распространения вируса: следует регулярно и тщательно мыть руки и по возможности избегать тесных контактов с людьми с симптомами респираторных инфекций.По данным пресс-службы Минздрава РК, в Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, который фиксируется у граждан страны уже в течение 10 лет.При этом с 1 октября в Казахстане зарегистрировали в общей сложности 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.Лабораторные исследования проб ОРВИ в Узбекистане показали преобладание гриппа — 39,9%, риновируса — 32,2%, респираторно-синцитиального вируса — 30,6%. Метапневмовирус выявили в 1,2% случаев. В Санэпидкомитете РУз призвали соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний и личной гигиены: проветривать помещения, мыть руки с мылом, использовать антисептики, а также ограничить посещение людных мест, особенно маленькими детьми, при появлении симптомов инфекции ограничить общение заболевшего с близкими и обратиться к врачу.Напомним, что в последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. По данным китайского Управления по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус вышел на второе место по распространенности после гриппа, причем в обоих случаях наблюдался рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей. Эта информация вызвала обеспокоенность у врачей.

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