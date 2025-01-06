https://uz.sputniknews.ru/20250106/mirziyoev-vyshel-v-kratkosrochnyy-otpusk-47463558.html
Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
Sputnik Узбекистан
В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в июле 2024-го
2025-01-06T18:05+0500
2025-01-06T18:05+0500
2025-01-06T18:05+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
отпуск
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Перед отпуском лидер Узбекистана посетил с рабочим визитом Россию, где выступил на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и принял участие в неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств, а также ознакомился с ходом строительства объектов в Новом Ташкенте. В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в июле 2024-го.
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мирзиёев отпуск
Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в июле 2024-го.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 6 января 2025 года вышел в краткосрочный трудовой отпуск”, — говорится в сообщении.
Перед отпуском лидер Узбекистана посетил с рабочим визитом Россию, где выступил на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и принял участие в неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств, а также ознакомился с ходом строительства объектов в Новом Ташкенте.
В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в июле 2024-го.