https://uz.sputniknews.ru/20250106/mirziyoev-vyshel-v-kratkosrochnyy-otpusk-47463558.html

Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск

Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск

Sputnik Узбекистан

В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в июле 2024-го

2025-01-06T18:05+0500

2025-01-06T18:05+0500

2025-01-06T18:05+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

отпуск

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Перед отпуском лидер Узбекистана посетил с рабочим визитом Россию, где выступил на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и принял участие в неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств, а также ознакомился с ходом строительства объектов в Новом Ташкенте. В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в июле 2024-го.

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мирзиёев отпуск