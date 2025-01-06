https://uz.sputniknews.ru/20250106/tashoblast-investproekty-s-uchastiem-kitayskogo-biznesa-47450324.html

В Ташобласти реализуют инвестпроекты с участием китайского бизнеса на $106 млн

В Ташобласти реализуют инвестпроекты с участием китайского бизнеса на $106 млн

Sputnik Узбекистан

В регионе планируют создание кластера стройматериалов, строительство завода по производству косметической продукции, жилого комплекса, гостиницы и ресторана. Стороны уже разработали соответствующую дорожную карту

2025-01-06T11:00+0500

2025-01-06T11:00+0500

2025-01-06T11:00+0500

узбекистан

ташкентская область

китай

бизнес

инвестиции

проект

экономика

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В городах Ташкентской области будут реализованы инвестиционные проекты с участием китайских компаний, сообщает ИА "Дунё".По информации хокимията региона, представители органов местной власти города Нурафшана провели переговоры с руководством крупнейшей китайской компании "Extol Global Capital Pte. Ltd" и другими инвесторами из провинции Чжэцзян.По итогам встречи стороны договорились о совместной реализации новых инвестпроектов на общую сумму $106 млн. Для этого уже разработали соответствующую дорожную карту.

https://uz.sputniknews.ru/20240812/uzbekistan-kitay-regiony-sotrudnichestvo-45141707.html

узбекистан

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