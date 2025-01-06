https://uz.sputniknews.ru/20250106/tashoblast-investproekty-s-uchastiem-kitayskogo-biznesa-47450324.html
В Ташобласти реализуют инвестпроекты с участием китайского бизнеса на $106 млн
В Ташобласти реализуют инвестпроекты с участием китайского бизнеса на $106 млн
Sputnik Узбекистан
В регионе планируют создание кластера стройматериалов, строительство завода по производству косметической продукции, жилого комплекса, гостиницы и ресторана. Стороны уже разработали соответствующую дорожную карту
2025-01-06T11:00+0500
2025-01-06T11:00+0500
2025-01-06T11:00+0500
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ташкентская область
китай
бизнес
инвестиции
проект
экономика
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В городах Ташкентской области будут реализованы инвестиционные проекты с участием китайских компаний, сообщает ИА "Дунё".По информации хокимията региона, представители органов местной власти города Нурафшана провели переговоры с руководством крупнейшей китайской компании "Extol Global Capital Pte. Ltd" и другими инвесторами из провинции Чжэцзян.По итогам встречи стороны договорились о совместной реализации новых инвестпроектов на общую сумму $106 млн. Для этого уже разработали соответствующую дорожную карту.
https://uz.sputniknews.ru/20240812/uzbekistan-kitay-regiony-sotrudnichestvo-45141707.html
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ташобласть инвестпроекты
В Ташобласти реализуют инвестпроекты с участием китайского бизнеса на $106 млн
В регионе планируют создать кластер стройматериалов, построить завод по производству косметической продукции, жилой комплекс, гостиницу и ресторан. Стороны уже разработали соответствующую дорожную карту.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
В городах Ташкентской области будут реализованы инвестиционные проекты с участием китайских компаний, сообщает
ИА "Дунё".
По информации хокимията региона, представители органов местной власти города Нурафшана провели переговоры с руководством крупнейшей китайской компании "Extol Global Capital Pte. Ltd" и другими инвесторами из провинции Чжэцзян.
“В регионе планируется создание кластера строительных материалов, а также строительство завода по производству косметической продукции, жилого комплекса, гостиницы и ресторана в деловом районе "Nurafshon Business City", — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились о совместной реализации новых инвестпроектов на общую сумму $106 млн. Для этого уже разработали соответствующую дорожную карту.