https://uz.sputniknews.ru/20250107/indoneziya-prisoedinilas-k-briks-47465543.html

Индонезия присоединилась к БРИКС

Индонезия присоединилась к БРИКС

Sputnik Узбекистан

Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению в объединение предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства

2025-01-07T12:10+0500

2025-01-07T12:10+0500

2025-01-07T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщает МИД Бразилии.Индонезия занимает четвертое место в мире по численности населения и восьмое по величине экономики. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.Напомним, что Узбекистан и еще 8 стран с 1 января 2025-го стали государствами-партнерами БРИКС. Этот статус учредили относительно недавно: в октябре прошлого года в Казани на саммите БРИКС. Он позволит представителям государств-партнеров участвовать в отдельных заседаниях саммитов БРИКС, встречах министров иностранных дел, парламентских форумах и других ключевых мероприятиях организации.Для справки: БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

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