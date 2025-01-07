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Индонезия присоединилась к БРИКС
Индонезия присоединилась к БРИКС
Sputnik Узбекистан
Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению в объединение предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства
2025-01-07T12:10+0500
2025-01-07T12:10+0500
2025-01-07T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщает МИД Бразилии.Индонезия занимает четвертое место в мире по численности населения и восьмое по величине экономики. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.Напомним, что Узбекистан и еще 8 стран с 1 января 2025-го стали государствами-партнерами БРИКС. Этот статус учредили относительно недавно: в октябре прошлого года в Казани на саммите БРИКС. Он позволит представителям государств-партнеров участвовать в отдельных заседаниях саммитов БРИКС, встречах министров иностранных дел, парламентских форумах и других ключевых мероприятиях организации.Для справки: БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
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брикс индонезия
Индонезия присоединилась к БРИКС
Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, но вступлению в объединение предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik
. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщает
МИД Бразилии.
"В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника", — говорится в сообщении.
Индонезия занимает четвертое место в мире по численности населения и восьмое по величине экономики.
Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.
Напомним, что Узбекистан и еще 8 стран с 1 января 2025-го стали государствами-партнерами БРИКС.
Этот статус учредили относительно недавно: в октябре прошлого года в Казани на саммите БРИКС. Он позволит представителям государств-партнеров участвовать в отдельных заседаниях саммитов БРИКС, встречах министров иностранных дел, парламентских форумах и других ключевых мероприятиях организации.
Для справки: БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.