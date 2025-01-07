https://uz.sputniknews.ru/20250107/kuraxovo--nashe-no-glavnoe--dalshe-47466114.html

Курахово — наше, но главное — дальше

Курахово — наше, но главное — дальше

Sputnik Узбекистан

Первым знаменательным событием 2025 года в военном отношении стало взятие российской армией города Курахово, пишет колумнист РИА Новости. 07.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-07T17:10+0500

2025-01-07T17:10+0500

2025-01-07T17:10+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

украина

донбасс

всу

россия

киев

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Первым знаменательным событием 2025 года в военном отношении стало взятие российской армией города Курахово, пишет колумнист РИА Новости. Министерство обороны официально отчиталось об успешной зачистке западных окраин и территории местной электростанции, присовокупив, что в ходе боев уничтожено порядка двенадцати тысяч украинских боевиков, около трех тысяч единиц бронетехники и тяжелых вооружений, включая сорок танков. За проявленные мужество и героизм пять с половиной тысяч наших военнослужащих представлены к государственным и ведомственным наградам. Упорные бои за один из самых населенных городов на западе Донецкой Народной Республики велись сто пятнадцать дней, и на протяжении всего этого времени внимание СМИ уделялось не только военно-тактическому, но и энергетическому аспекту операции. К слову, совершенно правильно: поскольку в Курахово расположена одна из крупнейших тепловых электростанций Донбасса, ВСУ до последнего отчаянно цеплялись за ее строения.В качестве аперитива к нашей сегодняшней беседе следует упомянуть, что за три дня до взятия Курахово под контроль российских войск перешел близлежащий поселок Шевченко. Крохотная деревня, возле которой еще советскими геологами в начале восьмидесятых годов прошлого века было обнаружено крупное месторождение лития. Его прогнозные запасы, согласно рассчитанной геофизической модели, оцениваются в 13,8 миллиона тонн вмещающей руды. Нужно обязательно подчеркнуть, что речь идет о прогнозных, а не о доказанных запасах. Более того, геология рудного поля в Шевченко сложная, и пресловутый литий прячется в толще гранитных массивов, что делает его (шахтную) добычу достаточно сложной.Впрочем, в Киеве такими мелочами никто не заморачивается, а потому на Банковой царит довольно кислое настроение, ведь шевченковский литий входил в пакетное предложение Зеленского, суть которого сводилась к формуле "украинские полезные ископаемые в обмен на американское оружие".Но вернемся к нашему основному тематическому блюду.Освобождение Курахово — и в особенности установление контроля над местной электростанцией — с первого же дня боев увязывали с дальнейшим наступлением на Покровск (Красноармейск). Нужно отметить, что украинские ресурсы прогнозировали потерю Курахово еще весной 2024-го, то есть почти год назад. Акцент делался на то, что без кураховского электричества не будет Покровска, а без него Украина получит минус восемь миллионов тонн коксующегося угля при общей добыче в 24 миллиона тонн в год. Потому нет ничего удивительного в том, что владелец шахтоуправления и по совместительству крупнейший производитель стали на Украине компания "Метинвест" выжимала ствол шахты № 3 до последней возможности. Официально добыча угля здесь прекратилась только в середине декабря, когда фронт гремел уже буквально на пороге.Этим условным порогом и стала Кураховская электростанция, построенная в преддверии Великой Отечественной. С началом войны ее силовые агрегаты почти сразу же были демонтированы и вывезены в тыл. Электростанцию ударно восстановили уже к 1946-му, ведь электроэнергия была жизненно необходима для возрождения промышленности Донбасса, разрушенной до основания в ходе немецкого отступления.В новом времени Кураховскую ТЭС постоянно модернизировали и расширяли. Семь энергоблоков имели установленную мощность в полтора гигаватта, что сопоставимо с двумя атомными реакторами поколения II. Они работали на угле, мазуте или природном газе. Электростанция обеспечивала электричеством не только Красноармейский район и местный угольный трест, она стала одним из крупнейших объектов генерации в регионе, уступая лишь Славянской ТЭС, которая пока еще находится под украинской оккупацией.В 2015 году, после начала так называемой АТО, Киев, наплевав на людей, которых слезливо называл своими согражданами, остановил подачу электричества по двум из трех 330-киловольтных ЛЭП. Это повлекло регулярные перебои с поставками света, а вместе с тем — с подачей воды и отопления, что стало для центральной части Донецкой агломерации печальным и привычным явлением.В период СВО украинские средства массовой дезинформации по мере продвижения наших войск бесконечно повышали градус истерики, упирая на то, что Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры, якобы обрекая мирных жителей на нечеловеческие условия существования. Украинское общество, живущее в стальном шаре абсолютной цензуры, возможно, и верило в подобные утверждения, но мы прекрасно помним ряд других фактов. Например, после нанесения в 2023 году воздушного удара по зданию управления ТЭС украинские социальные сети услужливо подсказали список погибших в результате этого военных ВСУ. Что они делали на территории электростанции — вопрос риторический.Дальнейшее наступление российских войск разошлось клешнями на север (в сторону Артемовска и Соледара) и на юг (по направлению к Угледару), охватывая район Курахово с двух сторон. В процессе этого российские ВКС периодически наносили массированные удары вглубь украинской территории, сокращая производственные мощности тепловой и электрогенерации. Старательно изживающая в себе все русское администрация Зеленского, возможно, забыла выражение про тришкин кафтан, но ремонт украинской энергосистемы после каждого следующего удара проводился именно по этому принципу.После очередного удара по объектам украинской энергетики в марте прошлого года профильное министерство решило "каннибализировать" Кураховскую ТЭС, разобрав ее для ремонта других электростанций подальше от линии фронта. К концу лета были демонтированы и вывезены все генераторы и трансформаторы, что совпало с возобновлением Украиной экспорта электричества на запад, в первую очередь в Польшу.Потому просто зафиксируем факт. На момент начала кураховской наступательной операции ТЭС находилась в полностью нерабочем состоянии, и довела ее до этого именно Украина, привычно проигнорировав нужды местных жителей, списав их со счетов.Но все это дела уже минувших дней, гораздо интереснее, что ждет станцию и район в ближайшем будущем.Нет ни малейших сомнений в том, что Кураховскую ТЭС будут восстанавливать. Фронт работ тут предстоит изрядный, ведь все сложное аппаратное оборудование вывезено, да и строения пострадали в ходе боев. К восстановлению приступят сразу же, как только украинские войска будут отодвинуты на расстояние, обеспечивающее безопасность ремонта и работы станции.Это не фантазия, а трезвый расчет.Во-первых, в освобождаемой сейчас части Донбасса с началом широких восстановительно-строительных работ потребуется громадный объем электроэнергии. Во-вторых, Курахово — это еще и распределительный энергоузел. Здесь крест-накрест пересекаются линии электропередачи 330/150/110 киловольт. С запада на восток идет транзит электроэнергии по линии Запорожье — Донецк, с севера на юг — транзит Харьков — Мариуполь. Логично предположить, что Украина любые поставки со своей территории отрежет, из-за чего Курахово сразу становится ключевой точкой генерации и обеспечения нужд металлургии и портов Мариуполя. Ну и в-третьих, стоит вспомнить веерные отключения света в южных регионах "материковой" России летом прошлого года. Происходили они из-за нехватки производственных мощностей в периоды пикового потребления, а также каскадного выхода из строя трансформаторных подстанций. Где тонко, там и рвется, и аномальная жара прошлого лета показала все тонкие места Объединенной энергосистемы российского юга. Восстановление электростанций Донбасса позволит выполнять резервирование мощностей в критические периоды, перебрасывая нагрузку с аварийных участков.Донбасс — это не только уголь и сталь, это еще и электрический резерв юга России.

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

курахово