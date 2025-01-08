https://uz.sputniknews.ru/20250108/gde-v-uzbekistane-bolshe-vsego-stroitelnyx-predpriyatiy-47476510.html

Столица или регионы: где в Узбекистане больше всего строительных предприятий

Столица или регионы: где в Узбекистане больше всего строительных предприятий

Sputnik Узбекистан

По состоянию на 1 декабря 2024 года число действующих строительных предприятий в республике превысило 31 200.

2025-01-08T17:30+0500

2025-01-08T17:30+0500

2025-01-08T17:30+0500

узбекистан

регион

строительство

предприятия

статистика

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Столица Узбекистана лидирует по числу строительных предприятий, сообщает Агентство статистики.В Ташкенте действуют порядка 7,1 тыс. стройкомпаний. По данным Агентства, по состоянию на 1 декабря 2024 года общее число действующих строительных предприятий в республике составило 31 211.Число строительных компаний в разрезе регионов Узбекистана:

https://uz.sputniknews.ru/20250106/uzbekistan-eksportiroval-kovry-na-218-mln-47463056.html

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