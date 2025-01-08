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https://uz.sputniknews.ru/20250108/gde-v-uzbekistane-bolshe-vsego-stroitelnyx-predpriyatiy-47476510.html
Столица или регионы: где в Узбекистане больше всего строительных предприятий
Столица или регионы: где в Узбекистане больше всего строительных предприятий
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 декабря 2024 года число действующих строительных предприятий в республике превысило 31 200.
2025-01-08T17:30+0500
2025-01-08T17:30+0500
узбекистан
регион
строительство
предприятия
статистика
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Столица Узбекистана лидирует по числу строительных предприятий, сообщает Агентство статистики.В Ташкенте действуют порядка 7,1 тыс. стройкомпаний. По данным Агентства, по состоянию на 1 декабря 2024 года общее число действующих строительных предприятий в республике составило 31 211.Число строительных компаний в разрезе регионов Узбекистана:
https://uz.sputniknews.ru/20250106/uzbekistan-eksportiroval-kovry-na-218-mln-47463056.html
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узбекистан регионы промышленные предприятия
узбекистан регионы промышленные предприятия

Столица или регионы: где в Узбекистане больше всего строительных предприятий

17:30 08.01.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовСовременный город с небоскребами и строительными кранами
Современный город с небоскребами и строительными кранами - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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По состоянию на 1 декабря 2024 года число действующих строительных предприятий в республике превысило 31 200.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Столица Узбекистана лидирует по числу строительных предприятий, сообщает Агентство статистики.
В Ташкенте действуют порядка 7,1 тыс. стройкомпаний.
По данным Агентства, по состоянию на 1 декабря 2024 года общее число действующих строительных предприятий в республике составило 31 211.
Число строительных компаний в разрезе регионов Узбекистана:
Ташкентская область – 2 646;
Ферганская область – 2 388;
Бухарская область – 2 365;
Самаркандская область – 2 365;
Кашкадарьинская область – 2 162;
Сурхандарьинская область – 2 079;
Андижанская область – 1 847;
Каракалпакстан – 1 693;
Хорезмская область – 1 617;
Наманганская область – 1 495;
Джизакская область – 1 289;
Навоийская область – 1 243;
Сырдарьинская область – 838.
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