https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-avtobus-reys-47481645.html

Из Узбекистана запустят новые международные автобусные рейсы

Из Узбекистана запустят новые международные автобусные рейсы

Sputnik Узбекистан

Для запуска новых маршрутов Министерство транспорта Узбекистана ищет местных и зарубежных перевозчиков.

2025-01-09T09:56+0500

2025-01-09T09:56+0500

2025-01-09T11:11+0500

узбекистан

автобус

международные перевозки

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Из Узбекистана начнут курсировать новые международные автобусы, сообщает Минтранс РУз. В Казахстан В Таджикистан В Кыргызстан В Россию В КитайДля запуска новых маршрутов министерство транспорта Узбекистана ищет местных и зарубежных перевозчиков, которые могли бы осуществлять регулярные пассажирские перевозки по данным направлениям. Запуск новых рейсов позволит увеличить пассажирский и туристический поток между Узбекистаном и другими странами.

https://uz.sputniknews.ru/20241106/rossiya-uzbekistan-turisticheskiye-jeleznodorojnyye-perevozki-46478499.html

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