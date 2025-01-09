Из Узбекистана запустят новые международные автобусные рейсы
09:56 09.01.2025 (обновлено: 11:11 09.01.2025)
© Foto : Министерство транспорта Республики УзбекистанИз Узбекистана запустят новые международные автобусные рейсы
© Foto : Министерство транспорта Республики Узбекистан
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Их будут осуществлять из всех регионов республики в города соседних стран Центральной Азии и России.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Из Узбекистана начнут курсировать новые международные автобусы, сообщает Минтранс РУз.
В Казахстан
Бухара – Туркестан
Ургенч – Актау
Фергана – Алматы (через Таджикистан)
В Таджикистан
Самарканд – Душанбе
Бухара – Душанбе
В Кыргызстан
Андижан – Ош
Андижан – Джалал-Абад
Андижан – Арсланбоб
Касансай – Джалал-Абад
Бухара – Бишкек
В Россию
Сурхандарья – Бухара – Ургенч – Нукус – Москва
Ургенч – Нукус – Уфа
Нукус – Краснодар
Ташкент – Уфа
Ташкент – Краснодар
В Китай
Нукус – Ургенч – Бухара – Урумчи
Для запуска новых маршрутов министерство транспорта Узбекистана ищет местных и зарубежных перевозчиков, которые могли бы осуществлять регулярные пассажирские перевозки по данным направлениям.
Запуск новых рейсов позволит увеличить пассажирский и туристический поток между Узбекистаном и другими странами.