https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-edinaya-stavka-aktsiz-import-47486183.html
В Узбекистане вводят единую ставку акциза для местной и импортной продукции
В Узбекистане вводят единую ставку акциза для местной и импортной продукции
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане вводят единую ставку акциза для местной и импортной продукции.
2025-01-09T13:14+0500
2025-01-09T13:14+0500
2025-01-09T14:19+0500
вто
узбекистан
акцизный налог
налоговая реформа в узбекистане
алкогольная продукция
табак
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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Узбекистан сближает акцизные ставки на местную и импортную продукцию, что поможет создать на узбекистанском рынке более конкурентную среду, пишет Российский экспортный центр (РЭЦ). Напомним, что соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс РУз 24 декабря 2024 года.Данная реформа также приблизит республику к членству во Всемирной торговой организации (ВТО). Унификация акцизных ставок в первую очередь коснулась табачных изделий и алкоголя.Например, с 1 января 2025 года акцизный налог на импортные сигареты, папиросы, биди и кретек превышает ставку для местной табачной продукции всего на 10% (ранее — на 30%). К 1 июля этого года введут полностью единую ставку на уровне 340 тысяч сумов за 1 тысячу штук.Похожие изменения претерпел рынок алкоголя. С начала этого года унифицировали акцизную ставку на этиловый спирт. Теперь она составляет 15 тысяч сумов за 1 литр.Акциз на импортируемый алкоголь также снизили: на 25% для водки, коньяка и прочего алкоголя, а также примерно на 51% — для вина и пива.
https://uz.sputniknews.ru/20240714/ekspert-perspektiva-vstupleniye-uzbekistan-vto-44804548.html
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акциз налог алкоголь табак узбекистан импорт ставка вто рэц
акциз налог алкоголь табак узбекистан импорт ставка вто рэц
В Узбекистане вводят единую ставку акциза для местной и импортной продукции
13:14 09.01.2025 (обновлено: 14:19 09.01.2025)
Унификация акцизных ставок в первую очередь коснулась табачных изделий и алкоголя.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
Узбекистан сближает акцизные ставки на местную и импортную продукцию, что поможет создать на узбекистанском рынке более конкурентную среду, пишет
Российский экспортный центр (РЭЦ).
Напомним, что соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс РУз 24 декабря 2024 года.
Данная реформа также приблизит республику к членству во Всемирной торговой организации (ВТО).
"Этот шаг Узбекистана — одно из требований присоединения страны к ВТО, вступление в которую должно произойти в Камеруне во время 14-й министерской конференции, запланированной на начало 2026 года", — говорится в сообщении РЭЦ.
Унификация акцизных ставок в первую очередь коснулась табачных изделий и алкоголя.
Например, с 1 января 2025 года акцизный налог на импортные сигареты, папиросы, биди и кретек превышает ставку для местной табачной продукции всего на 10% (ранее — на 30%). К 1 июля этого года введут полностью единую ставку на уровне 340 тысяч сумов за 1 тысячу штук.
Похожие изменения претерпел рынок алкоголя.
С начала этого года унифицировали акцизную ставку на этиловый спирт. Теперь она составляет 15 тысяч сумов за 1 литр.
Акциз на импортируемый алкоголь также снизили: на 25% для водки, коньяка и прочего алкоголя, а также примерно на 51% — для вина и пива.