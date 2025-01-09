https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-edinaya-stavka-aktsiz-import-47486183.html

В Узбекистане вводят единую ставку акциза для местной и импортной продукции

В Узбекистане вводят единую ставку акциза для местной и импортной продукции

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане вводят единую ставку акциза для местной и импортной продукции.

2025-01-09T13:14+0500

2025-01-09T13:14+0500

2025-01-09T14:19+0500

вто

узбекистан

акцизный налог

налоговая реформа в узбекистане

алкогольная продукция

табак

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Узбекистан сближает акцизные ставки на местную и импортную продукцию, что поможет создать на узбекистанском рынке более конкурентную среду, пишет Российский экспортный центр (РЭЦ). Напомним, что соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс РУз 24 декабря 2024 года.Данная реформа также приблизит республику к членству во Всемирной торговой организации (ВТО). Унификация акцизных ставок в первую очередь коснулась табачных изделий и алкоголя.Например, с 1 января 2025 года акцизный налог на импортные сигареты, папиросы, биди и кретек превышает ставку для местной табачной продукции всего на 10% (ранее — на 30%). К 1 июля этого года введут полностью единую ставку на уровне 340 тысяч сумов за 1 тысячу штук.Похожие изменения претерпел рынок алкоголя. С начала этого года унифицировали акцизную ставку на этиловый спирт. Теперь она составляет 15 тысяч сумов за 1 литр.Акциз на импортируемый алкоголь также снизили: на 25% для водки, коньяка и прочего алкоголя, а также примерно на 51% — для вина и пива.

https://uz.sputniknews.ru/20240714/ekspert-perspektiva-vstupleniye-uzbekistan-vto-44804548.html

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