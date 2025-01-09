https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-malaysia-rukopisi-47487534.html

Малайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей

Малайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей

Sputnik Узбекистан

Их представят в исторической экспозиции Центра исламской цивилизации в РУз.

2025-01-09T15:09+0500

2025-01-09T15:09+0500

2025-01-09T15:09+0500

узбекистан

культура

центр исламской культуры

культурное наследие

рукописи

история

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистан из Малайзии привезут копии древних рукописей, которые тесно связаны с культурой и историей РУз, сообщает Центр исламской цивилизации в Узбекистане. Об этом стало известно на мероприятии в Институте исламской мысли и цивилизации, где приняли участие директор Центра исламской цивилизации РУз Фирдавс Абдухаликов с делегацией и посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев. В числе рукописей — "Ат-Тафхим" Абу Райхана Беруни, переписанная в 1197 году, и "Шахнаме" Абулкосима Фирдоуси, переписанная в эпоху Темуридов.Факсимильные копии этих рукописей представят в исторической экспозиции Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20250103/sitorai-moxi-xosa-dvorets-zvezd-i-luny-46673035.html

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