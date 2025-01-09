Малайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей
© Foto : Центр исламской цивилизации в УзбекистанеМалайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей
© Foto : Центр исламской цивилизации в Узбекистане
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Их представят в исторической экспозиции Центра исламской цивилизации в РУз.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистан из Малайзии привезут копии древних рукописей, которые тесно связаны с культурой и историей РУз, сообщает Центр исламской цивилизации в Узбекистане.
Об этом стало известно на мероприятии в Институте исламской мысли и цивилизации, где приняли участие директор Центра исламской цивилизации РУз Фирдавс Абдухаликов с делегацией и посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев.
© Foto : Центр исламской цивилизации в УзбекистанеМалайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей
Малайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей
© Foto : Центр исламской цивилизации в Узбекистане
В числе рукописей — "Ат-Тафхим" Абу Райхана Беруни, переписанная в 1197 году, и "Шахнаме" Абулкосима Фирдоуси, переписанная в эпоху Темуридов.
"Наша цель — отразить вклад великих ученых, родившихся на территории Узбекистана, в мировую цивилизацию, а также исследовать культурные и просветительские памятники, связанные с нашей страной и хранящиеся как в Узбекистане, так и за рубежом", — отметил Фирдавс Абдухаликов.
© Foto : Центр исламской цивилизации в УзбекистанеМалайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей
Малайзия передаст Узбекистану копии древних рукописей
© Foto : Центр исламской цивилизации в Узбекистане
Факсимильные копии этих рукописей представят в исторической экспозиции Центра исламской цивилизации в Узбекистане.
3 января, 20:30