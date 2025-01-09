https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-otsenka-effektivnost-rabota-medpersonal-47484725.html
В Узбекистане будут оценивать эффективность работы медперсонала
В Узбекистане будут оценивать эффективность работы медперсонала
Sputnik Узбекистан
Госпрограмма предусматривает ряд нововведений в сфере медицины.
2025-01-09T11:39+0500
2025-01-09T11:39+0500
2025-01-09T11:46+0500
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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане разработают стандарты по оценке эффективности работы медицинских специалистов, говорится в госпрограмме до 2025 года. Представители сферы с высоким показателем эффективности будут получать премии. Согласно госпрограмме, планируется ввести государственную регистрацию медиков и фармацевтов. Проект правового документа с конкретными механизмами поручено министерству здравоохранения РУз внести к 1 июля 2025 года. В 2025 году очереди на прием к врачу в Узбекистане полностью станут электронными, а до 1 ноября 2025 года в регионах, где запускают программу медстрахования, появятся электронные рецепты на медицинские препараты. Предоставлять стоматологические услуги будет только частный сектор на основе аутсорсинга.Кроме того, региональные специализированные медицинские учреждения превратят в современные многопрофильные клиники. В новом году здоровью населения будут уделять особое внимание. С 1 марта 2025 года в республике начнут разрабатывать программу по популяризации правильного питания, физической активности и спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20240529/v-uzbekistane-nachnut-gotovit-spetsialistov-po-yadernoy-meditsine-44133633.html
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узбекистан медицина врач госпрограмма реформы общество здоровье лечение
узбекистан медицина врач госпрограмма реформы общество здоровье лечение
В Узбекистане будут оценивать эффективность работы медперсонала
11:39 09.01.2025 (обновлено: 11:46 09.01.2025)
Госпрограмма предусматривает ряд нововведений в сфере медицины.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
В Узбекистане разработают стандарты по оценке эффективности работы медицинских специалистов, говорится
в госпрограмме до 2025 года.
Представители сферы с высоким показателем эффективности будут получать премии.
Согласно госпрограмме, планируется ввести государственную регистрацию медиков и фармацевтов. Проект правового документа с конкретными механизмами поручено министерству здравоохранения РУз внести к 1 июля 2025 года.
В 2025 году очереди на прием к врачу в Узбекистане полностью станут электронными, а до 1 ноября 2025 года в регионах, где запускают программу медстрахования, появятся электронные рецепты на медицинские препараты.
Предоставлять стоматологические услуги будет только частный сектор на основе аутсорсинга.
Кроме того, региональные специализированные медицинские учреждения превратят в современные многопрофильные клиники.
В новом году здоровью населения будут уделять особое внимание. С 1 марта 2025 года в республике начнут разрабатывать программу по популяризации правильного питания, физической активности и спорта.