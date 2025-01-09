https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-otsenka-effektivnost-rabota-medpersonal-47484725.html

В Узбекистане будут оценивать эффективность работы медперсонала

В Узбекистане будут оценивать эффективность работы медперсонала

Sputnik Узбекистан

Госпрограмма предусматривает ряд нововведений в сфере медицины.

2025-01-09T11:39+0500

2025-01-09T11:39+0500

2025-01-09T11:46+0500

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане разработают стандарты по оценке эффективности работы медицинских специалистов, говорится в госпрограмме до 2025 года. Представители сферы с высоким показателем эффективности будут получать премии. Согласно госпрограмме, планируется ввести государственную регистрацию медиков и фармацевтов. Проект правового документа с конкретными механизмами поручено министерству здравоохранения РУз внести к 1 июля 2025 года. В 2025 году очереди на прием к врачу в Узбекистане полностью станут электронными, а до 1 ноября 2025 года в регионах, где запускают программу медстрахования, появятся электронные рецепты на медицинские препараты. Предоставлять стоматологические услуги будет только частный сектор на основе аутсорсинга.Кроме того, региональные специализированные медицинские учреждения превратят в современные многопрофильные клиники. В новом году здоровью населения будут уделять особое внимание. С 1 марта 2025 года в республике начнут разрабатывать программу по популяризации правильного питания, физической активности и спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20240529/v-uzbekistane-nachnut-gotovit-spetsialistov-po-yadernoy-meditsine-44133633.html

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