https://uz.sputniknews.ru/20250109/vsu-trevoga-poterya-kurakhove-russia-svo-47492794.html
"Что делать?": ВСУ бьют тревогу после потери Курахово
"Что делать?": ВСУ бьют тревогу после потери Курахово
Sputnik Узбекистан
Украинские военные во всем винят командование, которое "не определило линию обороны в Донецкой области", и жалуются на численное преимущество российских солдат.
2025-01-09T20:17+0500
2025-01-09T20:17+0500
2025-01-09T20:17+0500
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сво
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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. После потери Курахово украинские военные не знают, куда им теперь отступать, пишет польское издание Interia со ссылкой на военнослужащих ВСУ.Боевики киевского режима жалуются на численное преимущество российских военных и вооружения РФ, называя ситуацию в Кураховской области "критической". Украинские военные также считают, что во всем виноватым свое командование, которое "не определило линию обороны в Донецкой области ".Российские военные освободили город Курахово в Донбассе 6 января этого года. Он был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении. После взятия Курахово ВС РФ вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР. Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20250108/boytsy-gruppirovki-yug-vzyali-v-plen-18-ukrainskix-voennyx-47480523.html
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всу сво украина курахово россия днр донбасс донецк
всу сво украина курахово россия днр донбасс донецк
"Что делать?": ВСУ бьют тревогу после потери Курахово
Украинские военные во всем винят командование, которое "не определило линию обороны в Донецкой области", и жалуются на численное преимущество российских солдат.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
После потери Курахово украинские военные не знают, куда им теперь отступать, пишет польское издание Interia
со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
Боевики киевского режима жалуются на численное преимущество российских военных и вооружения РФ, называя ситуацию в Кураховской области "критической".
"Мы потеряли Курахово, это факт. Когда над вашими головами летят 500-килограммовые авиабомбы, очень сложно удерживать позицию, - негодуют солдаты ВСУ.
Украинские военные также считают, что во всем виноватым свое командование, которое "не определило линию обороны в Донецкой области ".
"Где в Донецкой области находится линия обороны, куда мы могли бы отступить своими небольшими — явно меньшими, чем у противника — силами, где мы смогли бы хоть с трудом, но продолжить обороняться?" — приводит польское издание слова украинского солдата.
Российские военные освободили город Курахово в Донбассе 6 января этого года. Он был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении. После взятия Курахово ВС РФ вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР.
Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.