https://uz.sputniknews.ru/20250110/chislo-pogibshix-vo-vremya-pojarov-v-los-andjelese-vyroslo-do-desyati-47506237.html

Число погибших во время пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти

Число погибших во время пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти

Sputnik Узбекистан

Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горит более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

2025-01-10T17:51+0500

2025-01-10T17:51+0500

2025-01-10T18:00+0500

калифорния

пожар

стихийное бедствие

сша

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес в США возросло до по меньшей мере 10 человек, сообщает местный департамент медицинской экспертизы.Вместе с тем оценка ущерба от бушующих в Калифорнии пожаров увеличилась до 135-150 миллиардов долларов, сообщил представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл.Он добавил, что метеорологи прогнозируют сильный ветер и повышенный риск пожаров в регионе на следующей неделе.Власти Лос-Анджелеса работают над введением комендантского часа из-за бушующих в регионе природных пожаров, сообщает газета Los-Angeles Times со ссылкой на местного шерифа.По данным газеты, речь идет о зонах пожарных очагов в районах Палисейдс и Итон. Как отмечает газета, комендантский час будет введен с пятницы.Также сообщается, что полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации.Телеканал подчеркнул, что задержать подозреваемого помогли местные жители. По словам окружного прокурора Нейтана Хохмана, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.Кроме того, сообщается о том, что мощностей системы водоснабжения Лос-Анджелеса оказалось недостаточно для сдерживания пожаров.Ссылаясь на власти Пасифик-Палисейдс, издание констатирует, что объемы воды для тушения пожаров в районе иссякли в течение 12 часов. Пожарный Райан Бэброфф также сообщил газете, что столкнулся с не менее чем четырьмя пустыми пожарными гидрантами во время борьбы с пожаром "Итон" в районе Алтадена.Глава профсоюза пожарных Лос-Анджелеса Фредди Эскобар пожаловался изданию на недостаток ресурсов и персонала для борьбы с бедствиями подобных масштабов, также указав, что местная система водоснабжения остается неготовой к заметно участившимся природным пожарам в регионе.В то же время бывший главный управляющий и главный инженер департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса Марти Адамс отметил, что системы хранения воды по всей стране не рассчитаны на борьбу с крупными пожарами.Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горит более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивался почти в 50 миллиардов долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20250109/lesnye-pojary-v-kalifornii-xudshee-esche-vperedi-47485760.html

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