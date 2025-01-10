https://uz.sputniknews.ru/20250110/chislo-pogibshix-vo-vremya-pojarov-v-los-andjelese-vyroslo-do-desyati-47506237.html
Число погибших во время пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
Число погибших во время пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
Sputnik Узбекистан
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горит более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
2025-01-10T17:51+0500
2025-01-10T17:51+0500
2025-01-10T18:00+0500
калифорния
пожар
стихийное бедствие
сша
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес в США возросло до по меньшей мере 10 человек, сообщает местный департамент медицинской экспертизы.Вместе с тем оценка ущерба от бушующих в Калифорнии пожаров увеличилась до 135-150 миллиардов долларов, сообщил представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл.Он добавил, что метеорологи прогнозируют сильный ветер и повышенный риск пожаров в регионе на следующей неделе.Власти Лос-Анджелеса работают над введением комендантского часа из-за бушующих в регионе природных пожаров, сообщает газета Los-Angeles Times со ссылкой на местного шерифа.По данным газеты, речь идет о зонах пожарных очагов в районах Палисейдс и Итон. Как отмечает газета, комендантский час будет введен с пятницы.Также сообщается, что полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации.Телеканал подчеркнул, что задержать подозреваемого помогли местные жители. По словам окружного прокурора Нейтана Хохмана, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.Кроме того, сообщается о том, что мощностей системы водоснабжения Лос-Анджелеса оказалось недостаточно для сдерживания пожаров.Ссылаясь на власти Пасифик-Палисейдс, издание констатирует, что объемы воды для тушения пожаров в районе иссякли в течение 12 часов. Пожарный Райан Бэброфф также сообщил газете, что столкнулся с не менее чем четырьмя пустыми пожарными гидрантами во время борьбы с пожаром "Итон" в районе Алтадена.Глава профсоюза пожарных Лос-Анджелеса Фредди Эскобар пожаловался изданию на недостаток ресурсов и персонала для борьбы с бедствиями подобных масштабов, также указав, что местная система водоснабжения остается неготовой к заметно участившимся природным пожарам в регионе.В то же время бывший главный управляющий и главный инженер департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса Марти Адамс отметил, что системы хранения воды по всей стране не рассчитаны на борьбу с крупными пожарами.Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горит более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивался почти в 50 миллиардов долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20250109/lesnye-pojary-v-kalifornii-xudshee-esche-vperedi-47485760.html
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сша калифорния пожар лос-анджелес пострадавшие
сша калифорния пожар лос-анджелес пострадавшие
Число погибших во время пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
17:51 10.01.2025 (обновлено: 18:00 10.01.2025)
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горит более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес в США возросло до по меньшей мере 10 человек, сообщает местный департамент медицинской экспертизы.
"Департамент... получил уведомление о 10 смертях в связи с пожарами", — говорится в заявлении ведомства.
Вместе с тем оценка ущерба от бушующих в Калифорнии пожаров увеличилась до 135-150 миллиардов долларов, сообщил представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл.
"AccuWeather увеличила предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от природных пожаров на юге Калифорнии до ошеломительных 135-150 миллиардов долларов", — написал Уэйделл на своей странице в соцсети Х.
Он добавил, что метеорологи прогнозируют сильный ветер и повышенный риск пожаров в регионе на следующей неделе.
Власти Лос-Анджелеса работают над введением комендантского часа из-за бушующих в регионе природных пожаров, сообщает газета Los-Angeles Times со ссылкой на местного шерифа.
"Шериф сказал, что агентство (департамент шерифа округа Лос-Анджелес — ред.) работает над введением комендантского часа, который будет действовать с 18.00 до 06.00 в конкретных пострадавших районах вокруг двух зон пожарных очагов", — говорится в сообщении.
По данным газеты, речь идет о зонах пожарных очагов в районах Палисейдс и Итон. Как отмечает газета, комендантский час будет введен с пятницы.
Также сообщается, что полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации.
"Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре "Кеннет" теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей", — сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей.
Телеканал подчеркнул, что задержать подозреваемого помогли местные жители. По словам окружного прокурора Нейтана Хохмана, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Кроме того, сообщается о том, что мощностей системы водоснабжения Лос-Анджелеса оказалось недостаточно для сдерживания пожаров.
"Пасифик-Палисейдс, Алтадена и другие районы округа Лос-Анджелес полагаются на разрозненные муниципальные системы, которые предназначены для борьбы с пожарами в зданиях, а не с масштабными лесными пожарами, поглощающими целые кварталы", — говорится в публикации Washington Post.
Ссылаясь на власти Пасифик-Палисейдс, издание констатирует, что объемы воды для тушения пожаров в районе иссякли в течение 12 часов. Пожарный Райан Бэброфф также сообщил газете, что столкнулся с не менее чем четырьмя пустыми пожарными гидрантами во время борьбы с пожаром "Итон" в районе Алтадена.
Глава профсоюза пожарных Лос-Анджелеса Фредди Эскобар пожаловался изданию на недостаток ресурсов и персонала для борьбы с бедствиями подобных масштабов, также указав, что местная система водоснабжения остается неготовой к заметно участившимся природным пожарам в регионе.
В то же время бывший главный управляющий и главный инженер департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса Марти Адамс отметил, что системы хранения воды по всей стране не рассчитаны на борьбу с крупными пожарами.
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горит более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивался почти в 50 миллиардов долларов.