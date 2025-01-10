https://uz.sputniknews.ru/20250110/energetika-ii-uzbekistan-oae-narastyat-sotrudnichestvo-v-neskolkix-sferax-47494980.html

Энергетика, ИИ и не только: Узбекистан и ОАЭ нарастят сотрудничество в нескольких сферах

Энергетика, ИИ и не только: Узбекистан и ОАЭ нарастят сотрудничество в нескольких сферах

Sputnik Узбекистан

Глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний этой страны.

2025-01-10T09:40+0500

2025-01-10T09:40+0500

2025-01-10T09:43+0500

оаэ

узбекистан

визит

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

инвестиции

лазиз кудратов

искусственный интеллект

энергетика

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Власти Узбекистана намерены нарастить многоплановое сотрудничество, а также расширить портфель совместных инвестиционных проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.С этой целью министр инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний этой страны.По данным ведомства, во время встреч участники рассмотрели возможности наращивания сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, а также вопросы расширения портфеля совместных инвестиционных проектов и другие, входящие в повестку развития двустороннего сотрудничества между двумя странами.

https://uz.sputniknews.ru/20241113/masdar-postroit-esche-odnu-vetryanuyu-elektrostantsiyu-uzbekistan-46588998.html

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