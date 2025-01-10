Энергетика, ИИ и не только: Узбекистан и ОАЭ нарастят сотрудничество в нескольких сферах
09:40 10.01.2025 (обновлено: 09:43 10.01.2025)
© Министерства инвестиций, промышленности и торговлиМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли
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Глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний этой страны.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Власти Узбекистана намерены нарастить многоплановое сотрудничество, а также расширить портфель совместных инвестиционных проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.
© Министерства инвестиций, промышленности и торговлиМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли
С этой целью министр инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний этой страны.
© Министерства инвестиций, промышленности и торговлиМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли
© Министерства инвестиций, промышленности и торговлиМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли
По данным ведомства, во время встреч участники рассмотрели возможности наращивания сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, а также вопросы расширения портфеля совместных инвестиционных проектов и другие, входящие в повестку развития двустороннего сотрудничества между двумя странами.
13 ноября 2024, 12:02