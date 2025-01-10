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https://uz.sputniknews.ru/20250110/energetika-ii-uzbekistan-oae-narastyat-sotrudnichestvo-v-neskolkix-sferax-47494980.html
Энергетика, ИИ и не только: Узбекистан и ОАЭ нарастят сотрудничество в нескольких сферах
Энергетика, ИИ и не только: Узбекистан и ОАЭ нарастят сотрудничество в нескольких сферах
Sputnik Узбекистан
Глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний этой страны.
2025-01-10T09:40+0500
2025-01-10T09:43+0500
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узбекистан
визит
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
инвестиции
лазиз кудратов
искусственный интеллект
энергетика
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Власти Узбекистана намерены нарастить многоплановое сотрудничество, а также расширить портфель совместных инвестиционных проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.С этой целью министр инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний этой страны.По данным ведомства, во время встреч участники рассмотрели возможности наращивания сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, а также вопросы расширения портфеля совместных инвестиционных проектов и другие, входящие в повестку развития двустороннего сотрудничества между двумя странами.
https://uz.sputniknews.ru/20241113/masdar-postroit-esche-odnu-vetryanuyu-elektrostantsiyu-uzbekistan-46588998.html
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оаэ узбекистан инвестиции визит кудратов мипт энергетика ии инфраструктура
оаэ узбекистан инвестиции визит кудратов мипт энергетика ии инфраструктура

Энергетика, ИИ и не только: Узбекистан и ОАЭ нарастят сотрудничество в нескольких сферах

09:40 10.01.2025 (обновлено: 09:43 10.01.2025)
© Министерства инвестиций, промышленности и торговлиМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли
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Глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний этой страны.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Власти Узбекистана намерены нарастить многоплановое сотрудничество, а также расширить портфель совместных инвестиционных проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.
© Министерства инвестиций, промышленности и торговлиМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли
С этой целью министр инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний этой страны.
© Министерства инвестиций, промышленности и торговлиМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли
© Министерства инвестиций, промышленности и торговлиМинистр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил ОАЭ
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли
По данным ведомства, во время встреч участники рассмотрели возможности наращивания сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, а также вопросы расширения портфеля совместных инвестиционных проектов и другие, входящие в повестку развития двустороннего сотрудничества между двумя странами.
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