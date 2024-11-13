https://uz.sputniknews.ru/20241113/masdar-postroit-esche-odnu-vetryanuyu-elektrostantsiyu-uzbekistan-46588998.html

Компания Masdar из ОАЭ построит еще одну ветряную электростанцию в Узбекистане

Компания Masdar из ОАЭ построит еще одну ветряную электростанцию в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Данный проект имеет большое значение для Узбекистана не только с экономической точки зрения, но и для охраны окружающей среды. Благодаря строительству ветряной электростанции выбросы в атмосферу сократятся на 1,4 млн тонн в год.

2024-11-13T12:02+0500

2024-11-13T12:02+0500

2024-11-13T12:14+0500

ветряная электростанция

узбекистан

оаэ

министерство энергетики узбекистана

контракт

ветровая энергетика

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В рамках конференции COP-29, проходящей в азербайджанском городе Баку, между Министерством энергетики Узбекистана и компанией "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов был подписан контракт на реализацию проекта строительства ветряной электростанции, сообщает пресс-служба ведомства.По информации Минэнерго, ветроэлектростанция мощностью 1000 МВт будет построена в Учкудукском районе Навоийской области.В процессе строительства этой электростанции будет создано от 600 до 800 новых рабочих мест. В результате реализации проекта ежегодно будет вырабатываться 3,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволит сэкономить 1 млрд кубометров природного газа.Стоит отметить, что с компанией "Masdar" в Узбекистане уже реализованы проекты общей мощностью 1 497 МВт. Это ветряная электростанция в Зарафшане, а также солнечные фотоэлектрические станции в Кармане, Галлаарале, Каттакургане и Шерабаде. Читайте также Малайзийская компания реализует проекты возобновляемой энергетики в Узбекистане Кроме того, в рамках реализации крупных проектов ведутся работы по строительству фотоэлектрических станций в Алатском районе Бухарской области (250 МВт) и Гузарском районе Кашкадарьинской области (300 МВт).

https://uz.sputniknews.ru/20241020/minenergo-rasskazal-skolko-elektroenergii-proizvedeno-v-uzbekistane-s-nachala-goda--46215846.html

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