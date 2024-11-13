Компания Masdar из ОАЭ построит еще одну ветряную электростанцию в Узбекистане
12:02 13.11.2024 (обновлено: 12:14 13.11.2024)
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Проект имеет большое значение для Узбекистана не только с экономической точки зрения, но и для охраны окружающей среды. Благодаря строительству ветряной электростанции выбросы в атмосферу будут сокращены на 1,4 млн тонн в год.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В рамках конференции COP-29, проходящей в азербайджанском городе Баку, между Министерством энергетики Узбекистана и компанией "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов был подписан контракт на реализацию проекта строительства ветряной электростанции, сообщает пресс-служба ведомства.
© Министерство энергетики республики УзбекистанКомпания ОАЭ "Masdar" построит в Узбекистане ветряную электростанцию мощностью 1000 мегаватт
Компания ОАЭ "Masdar" построит в Узбекистане ветряную электростанцию мощностью 1000 мегаватт
© Министерство энергетики республики Узбекистан
По информации Минэнерго, ветроэлектростанция мощностью 1000 МВт будет построена в Учкудукском районе Навоийской области.
"Данный проект имеет большое значение для Узбекистана не только с экономической точки зрения, но и для охраны окружающей среды. Благодаря строительству этой ветряной электростанции выбросы в атмосферу будут сокращены на 1,4 млн тонн в год", — отметили в ведомстве.
В процессе строительства этой электростанции будет создано от 600 до 800 новых рабочих мест. В результате реализации проекта ежегодно будет вырабатываться 3,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволит сэкономить 1 млрд кубометров природного газа.
"В соответствии с инициативой ОАЭ "Трехкратное увеличение мощностей возобновляемой энергии" мы присоединяемся к глобальным усилиям по борьбе с изменением климата, а также поддерживаем цели Парижского соглашения с целью расширения глобального сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и сокращения выбросов", — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что с компанией "Masdar" в Узбекистане уже реализованы проекты общей мощностью 1 497 МВт. Это ветряная электростанция в Зарафшане, а также солнечные фотоэлектрические станции в Кармане, Галлаарале, Каттакургане и Шерабаде.
Кроме того, в рамках реализации крупных проектов ведутся работы по строительству фотоэлектрических станций в Алатском районе Бухарской области (250 МВт) и Гузарском районе Кашкадарьинской области (300 МВт).
"Сегодня, эти электростанции вносят огромный вклад в развитие сектора возобновляемой энергетики Узбекистана", — добавили в ведомстве.