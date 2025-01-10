https://uz.sputniknews.ru/20250110/mejdu-odnim-iz-gorodov-uzbekistana-i-indiyskim-mumbai-ustanovyat-bratskie-svyazi-47496338.html

Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связи

Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связи

Sputnik Узбекистан

На встрече посла республики с главой штата Махараштра шла речь о дальнейшем развитии партнерских отношений в торгово-экономической сфере, инвестициях, информационных технологиях и других сферах.

2025-01-10T10:45+0500

2025-01-10T10:45+0500

2025-01-10T16:01+0500

узбекистан

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города-побратимы

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Один из городов Узбекистана и административный центр штата Махараштра — Мумбай в будущем могут стать городами-побратимами. Такую перспективу обсудили на встрече посол Узбекистана Сардор Рустамбаев с губернатором индийского штата Чандрапурамом Радхакришнаном, сообщает ИА "Дунё".Собеседники рассмотрели вопросы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Индией, в том числе расширения межрегиональных партнерских отношений, изучены возможности реализации перспективных совместных проектов.Посол подробно рассказал о созданной в Узбекистане привлекательной и благоприятной среде для иностранных инвесторов и бизнесменов, а также осуществляемых совместно с ними крупных совместных проектах.В ходе мероприятия также состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию партнерских отношений по таким направлениям, как торговля и экономика, инвестиции, информационные технологии, сельское хозяйство, медицина, туризм, культура, наука, образование и другие.По итогам переговоров стороны договорились разработать предложения по установлению побратимских отношений между одним из городов Узбекистана и административным центром штата Махараштра — Мумбай.

https://uz.sputniknews.ru/20241218/indiyskie-biznesmeny-planiruyut-realizovat-ryad-novyx-proektov-v-kashkadare-47170540.html

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