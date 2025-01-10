В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества Узбекистана и Египта в афганском направлении
12:48 10.01.2025 (обновлено: 12:53 10.01.2025)
© Министерство иностранных дел УзбекистанаСпецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
© Министерство иностранных дел Узбекистана
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В министерстве иностранных дел состоялась встреча спецпредставителя Узбекистана по Афганистану с послом Египта в республике.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Усилия Узбекистана и Египта по расширению сотрудничества в афганском направлении в двустороннем и многостороннем форматах обсудили в министерстве иностранных дел республики, сообщает пресс-служба МИД РУз.
По информации внешнеполитического ведомства, специальный представитель президента республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Арабской республики Египет в РУз Тамером Фатхи Абдуссалом Хаммадом.
© Министерство иностранных дел УзбекистанаСпецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
Спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
© Министерство иностранных дел Узбекистана
"В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, а также усилиях Узбекистана и Египта по расширению сотрудничества в афганском направлении на двустороннем и многостороннем форматах", — говорится в сообщении МИД.
Вместе с тем стороны обменялись мнениями о необходимости поддержания международных усилий, направленных на социально-экономическое развитие Афганистана.
© Министерство иностранных дел УзбекистанаСпецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
Спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
© Министерство иностранных дел Узбекистана
Посол высоко оценил усилия Ташкента "по выработке консолидированной региональной позиции по Афганистану, установлению долгосрочного мира и стабильности в стране", добавили в министерстве.
26 декабря 2024, 11:00