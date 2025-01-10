https://uz.sputniknews.ru/20250110/tashkent-sotrudnichestvo-uzbekistan-egipet-afganskoe-napravlenie-47498288.html

В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества Узбекистана и Египта в афганском направлении

В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества Узбекистана и Египта в афганском направлении

Sputnik Узбекистан

В министерстве иностранных дел состоялась встреча спецпредставителя Узбекистана по Афганистану с послом Египта в республике.

2025-01-10T12:48+0500

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2025-01-10T12:53+0500

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афганистан

посол

встреча

египет

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Усилия Узбекистана и Египта по расширению сотрудничества в афганском направлении в двустороннем и многостороннем форматах обсудили в министерстве иностранных дел республики, сообщает пресс-служба МИД РУз.По информации внешнеполитического ведомства, специальный представитель президента республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Арабской республики Египет в РУз Тамером Фатхи Абдуссалом Хаммадом. Вместе с тем стороны обменялись мнениями о необходимости поддержания международных усилий, направленных на социально-экономическое развитие Афганистана.Посол высоко оценил усилия Ташкента "по выработке консолидированной региональной позиции по Афганистану, установлению долгосрочного мира и стабильности в стране", добавили в министерстве.

https://uz.sputniknews.ru/20241226/spetsialisty-iz-uzbekistana-provedut-v-afganistane-medosmotr-naseleniya-47311527.html

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