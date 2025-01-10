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https://uz.sputniknews.ru/20250110/tashkent-sotrudnichestvo-uzbekistan-egipet-afganskoe-napravlenie-47498288.html
В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества Узбекистана и Египта в афганском направлении
В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества Узбекистана и Египта в афганском направлении
Sputnik Узбекистан
В министерстве иностранных дел состоялась встреча спецпредставителя Узбекистана по Афганистану с послом Египта в республике.
2025-01-10T12:48+0500
2025-01-10T12:53+0500
узбекистан
афганистан
посол
встреча
египет
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Усилия Узбекистана и Египта по расширению сотрудничества в афганском направлении в двустороннем и многостороннем форматах обсудили в министерстве иностранных дел республики, сообщает пресс-служба МИД РУз.По информации внешнеполитического ведомства, специальный представитель президента республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Арабской республики Египет в РУз Тамером Фатхи Абдуссалом Хаммадом. Вместе с тем стороны обменялись мнениями о необходимости поддержания международных усилий, направленных на социально-экономическое развитие Афганистана.Посол высоко оценил усилия Ташкента "по выработке консолидированной региональной позиции по Афганистану, установлению долгосрочного мира и стабильности в стране", добавили в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20241226/spetsialisty-iz-uzbekistana-provedut-v-afganistane-medosmotr-naseleniya-47311527.html
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афганистан узбекистан египет сотрудничество экономика мид посол
афганистан узбекистан египет сотрудничество экономика мид посол

В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества Узбекистана и Египта в афганском направлении

12:48 10.01.2025 (обновлено: 12:53 10.01.2025)
© Министерство иностранных дел УзбекистанаСпецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
Спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
© Министерство иностранных дел Узбекистана
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В министерстве иностранных дел состоялась встреча спецпредставителя Узбекистана по Афганистану с послом Египта в республике.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Усилия Узбекистана и Египта по расширению сотрудничества в афганском направлении в двустороннем и многостороннем форматах обсудили в министерстве иностранных дел республики, сообщает пресс-служба МИД РУз.
По информации внешнеполитического ведомства, специальный представитель президента республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Арабской республики Египет в РУз Тамером Фатхи Абдуссалом Хаммадом.
© Министерство иностранных дел УзбекистанаСпецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
Спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
Спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
© Министерство иностранных дел Узбекистана

"В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, а также усилиях Узбекистана и Египта по расширению сотрудничества в афганском направлении на двустороннем и многостороннем форматах", — говорится в сообщении МИД.

Вместе с тем стороны обменялись мнениями о необходимости поддержания международных усилий, направленных на социально-экономическое развитие Афганистана.
© Министерство иностранных дел УзбекистанаСпецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
Спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
Спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта.
© Министерство иностранных дел Узбекистана
Посол высоко оценил усилия Ташкента "по выработке консолидированной региональной позиции по Афганистану, установлению долгосрочного мира и стабильности в стране", добавили в министерстве.
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