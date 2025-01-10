https://uz.sputniknews.ru/20250110/voz-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-100-palestinskix-patsientov-47497657.html

ВОЗ поблагодарила Узбекистан за эвакуацию палестинцев

ВОЗ поблагодарила Узбекистан за эвакуацию палестинцев

Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день 12 государств — членов Европейского регионального бюро ВОЗ приняли пациентов из Газы, и общее число эвакуированных превысило 700 человек.

2025-01-10T11:50+0500

2025-01-10T11:50+0500

2025-01-10T12:05+0500

воз

узбекистан

палестина

эвакуация

гуманитарная помощь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0a/47497325_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_509e38ba02d4a468636c5c5c0144e0f4.jpg

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге поблагодарил Узбекистан за эвакуацию и прием пациентов и сопровождающих их лиц из сектора Газа. Об этом он написал в соцсети X.По его словам, на сегодняшний день 12 государств — членов Европейского регионального бюро ВОЗ — приняли пациентов из Газы. Общее число эвакуированных превысило 700 человек. Однако за пределами региона более 12 тысячам пациентов все еще требуется помощь.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия полностью поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения по эвакуации тяжелобольных жителей Газы с севера на юг сектора.

https://uz.sputniknews.ru/20241112/mirziyoyev-er-riyad-sammit-vystupleniye-46568764.html

узбекистан

палестина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эвакуация палестина узбекистан пациенты воз клюге