https://uz.sputniknews.ru/20250110/voz-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-100-palestinskix-patsientov-47497657.html
ВОЗ поблагодарила Узбекистан за эвакуацию палестинцев
ВОЗ поблагодарила Узбекистан за эвакуацию палестинцев
Sputnik Узбекистан
На сегодняшний день 12 государств — членов Европейского регионального бюро ВОЗ приняли пациентов из Газы, и общее число эвакуированных превысило 700 человек.
2025-01-10T11:50+0500
2025-01-10T11:50+0500
2025-01-10T12:05+0500
воз
узбекистан
палестина
эвакуация
гуманитарная помощь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0a/47497325_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_509e38ba02d4a468636c5c5c0144e0f4.jpg
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге поблагодарил Узбекистан за эвакуацию и прием пациентов и сопровождающих их лиц из сектора Газа. Об этом он написал в соцсети X.По его словам, на сегодняшний день 12 государств — членов Европейского регионального бюро ВОЗ — приняли пациентов из Газы. Общее число эвакуированных превысило 700 человек. Однако за пределами региона более 12 тысячам пациентов все еще требуется помощь.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия полностью поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения по эвакуации тяжелобольных жителей Газы с севера на юг сектора.
https://uz.sputniknews.ru/20241112/mirziyoyev-er-riyad-sammit-vystupleniye-46568764.html
узбекистан
палестина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0a/47497325_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e6e0940ba1ba213594b3f4778dd2d8df.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
эвакуация палестина узбекистан пациенты воз клюге
эвакуация палестина узбекистан пациенты воз клюге
ВОЗ поблагодарила Узбекистан за эвакуацию палестинцев
11:50 10.01.2025 (обновлено: 12:05 10.01.2025)
На сегодняшний день 12 государств — членов Европейского регионального бюро ВОЗ — приняли пациентов из Газы. Общее число эвакуированных превысило 700 человек.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
Глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге поблагодарил Узбекистан за эвакуацию и прием пациентов и сопровождающих их лиц из сектора Газа. Об этом он написал
в соцсети X.
"Узбекистан, по инициативе президента Шавката Мирзиёева, эвакуировал 100 палестинских пациентов, включая женщин и детей, а также их сопровождающих для получения ими необходимой медицинской помощи. Спасибо, Узбекистан, за эту гуманную и жизненно важную помощь", — говорится в публикации.
По его словам, на сегодняшний день 12 государств — членов Европейского регионального бюро ВОЗ — приняли пациентов из Газы. Общее число эвакуированных превысило 700 человек. Однако за пределами региона более 12 тысячам пациентов все еще требуется помощь.
"Я благодарю все эти страны и надеюсь, что их пример вдохновит других, ведь более 12 тысяч пациентов остро нуждаются в медицинской помощи за пределами Газы", — отметил представитель ВОЗ.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия полностью поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения по эвакуации тяжелобольных жителей Газы с севера на юг сектора.