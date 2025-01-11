Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250111/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-shevchenko-v-dnr--minoborony-rf-47512448.html
Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР – Минобороны РФ
Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР – Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку спецоперации, в которой говорится о достижениях российской армии, ее продвижении по линии фронта в течение суток, а также представлены данные о потерях ВСУ.
2025-01-11T15:35+0500
2025-01-11T15:46+0500
спецоперация россии по защите донбасса
днр
россия
сво
украина
минобороны рф
безопасность
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/05/47439211_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_3c5f6461525b80d327eee8b64e6099df.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Шевченко в ДНР, сообщает Министерство обороны РФ.При этом бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили около 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, пять артиллерийских орудий.Шевченко — село в восьми километрах к северо-западу от Курахово. Его нужно брать под контроль, чтобы обезопасить от обстрелов этот город, освобожденный 6 января. Теперь российские войска могут продвигаться дальше к западной границе ДНР.Также согласно сводке российского военного ведомства, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 365 военнослужащих.Потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.Коме того, подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника.В зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, ВСУ за сутки потеряли до 35 военных.В зоне ответственности группировки "Восток" за сутки украинские формирования потеряли до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины .Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины.Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.В зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" Киев потерял до 535 военнослужащих и танк Leopard.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое ДНР.Вместе с тем, российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотник самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 156 единиц специальной военной автомобильной техники.
днр
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/05/47439211_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e20fa110be5e2970818eb246effca616.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво всу россия украина спецоперация оружие военная техника танк днр
сво всу россия украина спецоперация оружие военная техника танк днр

Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР – Минобороны РФ

15:35 11.01.2025 (обновлено: 15:46 11.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку спецоперации, в которой говорится о достижениях российской армии, ее продвижении по линии фронта в течение суток, а также представлены данные о потерях ВСУ.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Шевченко в ДНР, сообщает Министерство обороны РФ.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
При этом бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили около 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, пять артиллерийских орудий.
Шевченко — село в восьми километрах к северо-западу от Курахово. Его нужно брать под контроль, чтобы обезопасить от обстрелов этот город, освобожденный 6 января. Теперь российские войска могут продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Также согласно сводке российского военного ведомства, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 365 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке .

Потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.
Коме того, подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Приморское и Новояковлевка Запорожской области. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.
В зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, ВСУ за сутки потеряли до 35 военных.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.

В зоне ответственности группировки "Восток" за сутки украинские формирования потеряли до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины .
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Серебрянка и Предтечино ДНР", - говорится в сводке министерства.
Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.
В зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" Киев потерял до 535 военнослужащих и танк Leopard.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое ДНР.
"Противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем, российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 156 единиц специальной военной автомобильной техники.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0