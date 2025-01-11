Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР – Минобороны РФ
15:35 11.01.2025 (обновлено: 15:46 11.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку спецоперации, в которой говорится о достижениях российской армии, ее продвижении по линии фронта в течение суток, а также представлены данные о потерях ВСУ.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Шевченко в ДНР, сообщает Министерство обороны РФ.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
При этом бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили около 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, пять артиллерийских орудий.
Шевченко — село в восьми километрах к северо-западу от Курахово. Его нужно брать под контроль, чтобы обезопасить от обстрелов этот город, освобожденный 6 января. Теперь российские войска могут продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Также согласно сводке российского военного ведомства, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 365 военнослужащих.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке .
Потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.
Коме того, подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Приморское и Новояковлевка Запорожской области. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.
В зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, ВСУ за сутки потеряли до 35 военных.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
В зоне ответственности группировки "Восток" за сутки украинские формирования потеряли до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины .
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Серебрянка и Предтечино ДНР", - говорится в сводке министерства.
Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.
В зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" Киев потерял до 535 военнослужащих и танк Leopard.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое ДНР.
"Противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем, российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 156 единиц специальной военной автомобильной техники.