https://uz.sputniknews.ru/20250111/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-shevchenko-v-dnr--minoborony-rf-47512448.html

Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР – Минобороны РФ

Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР – Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку спецоперации, в которой говорится о достижениях российской армии, ее продвижении по линии фронта в течение суток, а также представлены данные о потерях ВСУ.

2025-01-11T15:35+0500

2025-01-11T15:35+0500

2025-01-11T15:46+0500

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Шевченко в ДНР, сообщает Министерство обороны РФ.При этом бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили около 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, пять артиллерийских орудий.Шевченко — село в восьми километрах к северо-западу от Курахово. Его нужно брать под контроль, чтобы обезопасить от обстрелов этот город, освобожденный 6 января. Теперь российские войска могут продвигаться дальше к западной границе ДНР.Также согласно сводке российского военного ведомства, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 365 военнослужащих.Потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.Коме того, подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника.В зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, ВСУ за сутки потеряли до 35 военных.В зоне ответственности группировки "Восток" за сутки украинские формирования потеряли до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины .Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины.Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов.В зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" Киев потерял до 535 военнослужащих и танк Leopard.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое ДНР.Вместе с тем, российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотник самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 156 единиц специальной военной автомобильной техники.

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