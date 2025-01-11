https://uz.sputniknews.ru/20250111/v-tashkent-privezli-3-sovremennyx-poezda-metro-s-chetyrmya-vagonami-47509539.html
Ташкентский метрополитен пополнился еще тремя современными поездами
Ташкентский метрополитен пополнился еще тремя современными поездами
Sputnik Узбекистан
Это уже вторая партия новых поездов, завезенных в столицу Узбекистана за последние 2 недели. Первая прибыла 31 декабря 2024 года. В праздничный день в вагонное депо метро были доставлены 3 новых состава из 12 вагонов.
2025-01-11T12:22+0500
2025-01-11T12:22+0500
2025-01-11T12:22+0500
метро
ташкент
поезд
ташкентский метрополитен
пассажиры
тошкент метрополитени
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0b/47509701_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_8aef29fe19c05b88a8766b1fce3b4403.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В город Ташкент привезли 3 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами, сообщили в пресс-службе ГУП "Тошкент метрополитени".Там отметили, что прежде чем перевозить пассажиров, поезда пройдут технические испытания, а уже потом встанут на рельсы. Это позволит сократить интервалы между прибытием поездов на станции, а также перегруженность вагонов в часы пик.В пресс-службе рассказали, что в январе-феврале 2025 года планируется ввести еще 6 поезда метро.
https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-metro-tashkenta-pribyli-tri-novyx-poezda--kogda-nachnut-kursirovat-47410879.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0b/47509701_142:0:1138:747_1920x0_80_0_0_cd0782c6e1d7d40d0ff217e6bff1fc37.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
метро ташкент пассажир поезд гуп тошкент метрополитени
метро ташкент пассажир поезд гуп тошкент метрополитени
Ташкентский метрополитен пополнился еще тремя современными поездами
Это уже вторая партия новых поездов, завезенных в столицу Узбекистана за последние 2 недели. Первая прибыла 31 декабря 2024 года. В праздничный день в вагонное депо метро были доставлены 3 новых состава из 12 вагонов.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
В город Ташкент привезли 3 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами, сообщили
в пресс-службе ГУП "Тошкент метрополитени".
Там отметили, что прежде чем перевозить пассажиров, поезда пройдут технические испытания, а уже потом встанут на рельсы. Это позволит сократить интервалы между прибытием поездов на станции, а также перегруженность вагонов в часы пик.
"В целях дальнейшего сокращения интервалов движения на линиях, эти составы в течение 9-10 дней подвергаются техническим испытаниям согласно установленным инструкциям, а затем выпускаются на линиях для обслуживания пассажиров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в январе-феврале 2025 года планируется ввести еще 6 поезда метро.
"В результате этих плановых работ, планируется добиться обновления вагонного парка метрополитена и дальнейшего сокращения фиксированных интервалов времени", – добавили в пресс-службе подземки.