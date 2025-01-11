Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250111/v-tashkent-privezli-3-sovremennyx-poezda-metro-s-chetyrmya-vagonami-47509539.html
Ташкентский метрополитен пополнился еще тремя современными поездами
Ташкентский метрополитен пополнился еще тремя современными поездами
Sputnik Узбекистан
Это уже вторая партия новых поездов, завезенных в столицу Узбекистана за последние 2 недели. Первая прибыла 31 декабря 2024 года. В праздничный день в вагонное депо метро были доставлены 3 новых состава из 12 вагонов.
2025-01-11T12:22+0500
2025-01-11T12:22+0500
метро
ташкент
поезд
ташкентский метрополитен
пассажиры
тошкент метрополитени
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0b/47509701_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_8aef29fe19c05b88a8766b1fce3b4403.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В город Ташкент привезли 3 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами, сообщили в пресс-службе ГУП "Тошкент метрополитени".Там отметили, что прежде чем перевозить пассажиров, поезда пройдут технические испытания, а уже потом встанут на рельсы. Это позволит сократить интервалы между прибытием поездов на станции, а также перегруженность вагонов в часы пик.В пресс-службе рассказали, что в январе-феврале 2025 года планируется ввести еще 6 поезда метро.
https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-metro-tashkenta-pribyli-tri-novyx-poezda--kogda-nachnut-kursirovat-47410879.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0b/47509701_142:0:1138:747_1920x0_80_0_0_cd0782c6e1d7d40d0ff217e6bff1fc37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
метро ташкент пассажир поезд гуп тошкент метрополитени
метро ташкент пассажир поезд гуп тошкент метрополитени

Ташкентский метрополитен пополнился еще тремя современными поездами

12:22 11.01.2025
© ГУП "Тошкент метрополитени"В Ташкент привезли 3 новых современных поезда метро.
В Ташкент привезли 3 новых современных поезда метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2025
© ГУП "Тошкент метрополитени"
Подписаться
Это уже вторая партия новых поездов, завезенных в столицу Узбекистана за последние 2 недели. Первая прибыла 31 декабря 2024 года. В праздничный день в вагонное депо метро были доставлены 3 новых состава из 12 вагонов.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В город Ташкент привезли 3 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами, сообщили в пресс-службе ГУП "Тошкент метрополитени".
Там отметили, что прежде чем перевозить пассажиров, поезда пройдут технические испытания, а уже потом встанут на рельсы. Это позволит сократить интервалы между прибытием поездов на станции, а также перегруженность вагонов в часы пик.
"В целях дальнейшего сокращения интервалов движения на линиях, эти составы в течение 9-10 дней подвергаются техническим испытаниям согласно установленным инструкциям, а затем выпускаются на линиях для обслуживания пассажиров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в январе-феврале 2025 года планируется ввести еще 6 поезда метро.
"В результате этих плановых работ, планируется добиться обновления вагонного парка метрополитена и дальнейшего сокращения фиксированных интервалов времени", – добавили в пресс-службе подземки.
В вагонное депо ташкентского метро доставили 3 новых состава из 12 вагонов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2025
В метро Ташкента прибыли три новых поезда – когда начнут курсировать
1 января, 16:56
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0