https://uz.sputniknews.ru/20250111/v-tashkent-privezli-3-sovremennyx-poezda-metro-s-chetyrmya-vagonami-47509539.html

Ташкентский метрополитен пополнился еще тремя современными поездами

Ташкентский метрополитен пополнился еще тремя современными поездами

Sputnik Узбекистан

Это уже вторая партия новых поездов, завезенных в столицу Узбекистана за последние 2 недели. Первая прибыла 31 декабря 2024 года. В праздничный день в вагонное депо метро были доставлены 3 новых состава из 12 вагонов.

2025-01-11T12:22+0500

2025-01-11T12:22+0500

2025-01-11T12:22+0500

метро

ташкент

поезд

ташкентский метрополитен

пассажиры

тошкент метрополитени

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В город Ташкент привезли 3 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами, сообщили в пресс-службе ГУП "Тошкент метрополитени".Там отметили, что прежде чем перевозить пассажиров, поезда пройдут технические испытания, а уже потом встанут на рельсы. Это позволит сократить интервалы между прибытием поездов на станции, а также перегруженность вагонов в часы пик.В пресс-службе рассказали, что в январе-феврале 2025 года планируется ввести еще 6 поезда метро.

https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-metro-tashkenta-pribyli-tri-novyx-poezda--kogda-nachnut-kursirovat-47410879.html

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