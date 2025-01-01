https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-metro-tashkenta-pribyli-tri-novyx-poezda--kogda-nachnut-kursirovat-47410879.html

В метро Ташкента прибыли три новых поезда – когда начнут курсировать

В метро Ташкента прибыли три новых поезда – когда начнут курсировать

Sputnik Узбекистан

Новые составы начнут обслуживать пассажиров после того, как пройдут технические испытания.

2025-01-01T16:56+0500

2025-01-01T16:56+0500

2025-01-01T16:56+0500

метро

поезд

ташкентский метрополитен

общественный транспорт

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В вагонное депо ташкентского метрополитена доставили 3 новых состава из 12 вагонов. Об их прибытии сообщили в пресс-службе ГУП "Тошкент метрополитени".По информации ташкентской подземки, в соответствии с установленной инструкцией эти составы в течение 9-10 дней сначала пройдут технические испытания, после чего их введут в эксплуатацию для обслуживания пассажиров.Читайте также Ташкентский метрополитен получил три новых состава из России

https://uz.sputniknews.ru/20240408/tashkent-rossiya-metrovagonmash-vagony-43337914.html

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поезд состав метро ташкент метрополитен пассажиры