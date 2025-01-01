https://uz.sputniknews.ru/20250101/v-metro-tashkenta-pribyli-tri-novyx-poezda--kogda-nachnut-kursirovat-47410879.html
В метро Ташкента прибыли три новых поезда – когда начнут курсировать
В метро Ташкента прибыли три новых поезда – когда начнут курсировать
Sputnik Узбекистан
Новые составы начнут обслуживать пассажиров после того, как пройдут технические испытания.
2025-01-01T16:56+0500
2025-01-01T16:56+0500
2025-01-01T16:56+0500
метро
поезд
ташкентский метрополитен
общественный транспорт
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В вагонное депо ташкентского метрополитена доставили 3 новых состава из 12 вагонов. Об их прибытии сообщили в пресс-службе ГУП "Тошкент метрополитени".По информации ташкентской подземки, в соответствии с установленной инструкцией эти составы в течение 9-10 дней сначала пройдут технические испытания, после чего их введут в эксплуатацию для обслуживания пассажиров.Читайте также Ташкентский метрополитен получил три новых состава из России
https://uz.sputniknews.ru/20240408/tashkent-rossiya-metrovagonmash-vagony-43337914.html
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поезд состав метро ташкент метрополитен пассажиры
поезд состав метро ташкент метрополитен пассажиры
В метро Ташкента прибыли три новых поезда – когда начнут курсировать
Новые составы начнут обслуживать пассажиров после того, как пройдут технические испытания.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik.
В вагонное депо ташкентского метрополитена доставили 3 новых состава из 12 вагонов. Об их прибытии сообщили
в пресс-службе ГУП "Тошкент метрополитени".
"Как вам известно, в декабре Ташкентский метрополитен впервые за один день обслужил более миллиона пассажиров. В продолжение этой радостной новости сегодня, в праздничный день, в вагонное депо метро доставлены 3 новых состава (12 вагонов)", – говорится в сообщении.
По информации ташкентской подземки, в соответствии с установленной инструкцией эти составы в течение 9-10 дней сначала пройдут технические испытания, после чего их введут в эксплуатацию для обслуживания пассажиров.