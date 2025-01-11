https://uz.sputniknews.ru/20250111/vo-vremya-pojarov-v-kalifornii-pogibli-11-chelovek-47513571.html
Во время пожаров в Калифорнии погибли 11 человек
Во время пожаров в Калифорнии погибли 11 человек
Sputnik Узбекистан
Природные пожары в округе Лос-Анджелес назвали одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории региона. В районе Алтадена сгорело более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
2025-01-11T17:15+0500
2025-01-11T17:15+0500
2025-01-11T17:16+0500
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Количество жертв пожаров в американском штате Калифорния возросло до 11. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на департамент медицинской экспертизы коронера округа Лос-Анджелес.Ранее судмедэксперты заявляли о гибели десяти человек.Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.Сгорели уже более десяти тысяч строений, в том числе дома известных голливудских актеров — Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мэла Гибсона и других. По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб может составить около 150 млрд долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20250110/chislo-pogibshix-vo-vremya-pojarov-v-los-andjelese-vyroslo-do-desyati-47506237.html
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калифорния пожар лос-анджелес
калифорния пожар лос-анджелес
Во время пожаров в Калифорнии погибли 11 человек
17:15 11.01.2025 (обновлено: 17:16 11.01.2025)
Природные пожары в округе Лос-Анджелес назвали одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории региона. В районе Алтадена сгорело более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Количество жертв пожаров в американском штате Калифорния возросло до 11. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на департамент медицинской экспертизы коронера округа Лос-Анджелес.
"Шесть человек погибли в результате пожара "Итон", а пятеро — при пожаре "Палисейдс", — говорится в сообщении.
Ранее судмедэксперты заявляли о гибели десяти человек.
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.
Сгорели уже более десяти тысяч строений, в том числе дома известных голливудских актеров — Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мэла Гибсона и других. По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб может составить около 150 млрд долларов.