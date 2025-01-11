https://uz.sputniknews.ru/20250111/zdorovoe-pitanie-v-gosudarstvennyx-detskix-sadax-uzbekistana-vvedut-novoe-menyu-47513863.html

Здоровое питание: в государственных детских садах Узбекистана введут новое меню

Здоровое питание: в государственных детских садах Узбекистана введут новое меню

Sputnik Узбекистан

В республике создадут Центр организации и контроля питания в сфере образования. Его основной задачей будет координация внедрения стандартов здорового питания в детских садах и школах, а также поэтапная цифровизация процессов.

2025-01-11T18:20+0500

2025-01-11T18:20+0500

2025-01-11T18:28+0500

узбекистан

питание

детские сады

школа

образование

общество

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В государственных дошкольных образовательных учреждениях Узбекистана будет улучшен порядок организации здорового питания. Соответствующее постановление приняло Правительство страны, сообщает Минюст республики.В рамках постановления до июля нынешнего года в государственных детских садах введут "Единое сезонное меню", направленное на обеспечение безопасного и качественного питания.Согласно решению, питание в детских садах переведут на аутсорсинг, а учет расходов на питание будут вестись через информационную систему "Болалар богчаси". Кроме того, с учетом региональных особенностей для каждого ребенка будут установлены ежедневные нормы расходов на питание.Также в республике создадут Центр организации и контроля питания в сфере образования. Его основной задачей будет координация внедрения стандартов здорового питания в детских садах и школах, а также поэтапная цифровизация процессов.До 1 июля 2025 года детские сады, где организовано здоровое питание, заключат договоры с предпринимателями, которые будут обеспечивать питание дошкольников на основе аутсорсинга.

https://uz.sputniknews.ru/20241228/kak-v-uzbekistane-sobirayutsya-usovershenstvovat-deyatelnost-detskix-sadov--postanovlenie-47364260.html

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