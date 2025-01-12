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Инвестиции, проекты, льготы для предпринимателей: что ждет электротехническую отрасль РУз

Инвестиции, проекты, льготы для предпринимателей: что ждет электротехническую отрасль РУз

Sputnik Узбекистан

Глава республики подчеркнул, что эта сфера имеет особое значение для "зеленой" экономики и устойчивого развития. 12.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-12T11:00+0500

2025-01-12T11:00+0500

2025-01-12T11:00+0500

узбекистан

экономика

инвестиции

налоговые льготы

президент узбекистана

презентация

узэлтехсаноат

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о достигнутых результатах и дальнейших задачах в электротехнической отрасли, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Ранее он определил дополнительные возможности для повышения эффективности в сфере.В ходе презентации председатель ассоциации "Узэлтехсаноат" сообщил, что в нынешнем году в регионах планируют начать 290 новых проектов общей стоимостью $4 млрд, освоить $600 млн инвестиций и довести уровень переработки меди до 75%.Как отмечалось, прежде всего, необходимо эффективно использовать программы локализации. Так, в этом году в республике реализуют инвестпроекты на сумму $75 млрд, доля местного компонента в них составит $28 млрд.Для расширения электротехнического кластера выделили дополнительные земельные участки: 200 гектаров в Ахангаране, 10 гектаров в Фергане и 4 гектара в Ургенче. Построили соответствующую инфраструктуру на 181 млрд сумов.Для реализации продукции создается также гарантированный рынок объемом 15 трлн сумов для закупок со стороны министерств и отраслей промышленности. Разрабатывается порядок закупки для социальных объектов оборудования возобновляемой энергетики у местных производителей.В свою очередь, ответственные лица отметили, что благодаря этим мерам можно довести годовой экспорт до $3 млрд и объем производства до 50 трлн сумов.Кроме того, речь шла о разработке инноваций и востребованных продуктов, подготовке квалифицированных инженеров, технологов и специалистов среднего звена.

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узбекистан, экономика, инвестиции, налоговые льготы, президент узбекистана, презентация, узэлтехсаноат