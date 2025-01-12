https://uz.sputniknews.ru/20250112/uzbekistan-elektrotexnicheskaya-otrasl-izmeneniya-47515955.html
Инвестиции, проекты, льготы для предпринимателей: что ждет электротехническую отрасль РУз
Инвестиции, проекты, льготы для предпринимателей: что ждет электротехническую отрасль РУз
Sputnik Узбекистан
Глава республики подчеркнул, что эта сфера имеет особое значение для "зеленой" экономики и устойчивого развития. 12.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-12T11:00+0500
2025-01-12T11:00+0500
2025-01-12T11:00+0500
узбекистан
экономика
инвестиции
налоговые льготы
президент узбекистана
презентация
узэлтехсаноат
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о достигнутых результатах и дальнейших задачах в электротехнической отрасли, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Ранее он определил дополнительные возможности для повышения эффективности в сфере.В ходе презентации председатель ассоциации "Узэлтехсаноат" сообщил, что в нынешнем году в регионах планируют начать 290 новых проектов общей стоимостью $4 млрд, освоить $600 млн инвестиций и довести уровень переработки меди до 75%.Как отмечалось, прежде всего, необходимо эффективно использовать программы локализации. Так, в этом году в республике реализуют инвестпроекты на сумму $75 млрд, доля местного компонента в них составит $28 млрд.Для расширения электротехнического кластера выделили дополнительные земельные участки: 200 гектаров в Ахангаране, 10 гектаров в Фергане и 4 гектара в Ургенче. Построили соответствующую инфраструктуру на 181 млрд сумов.Для реализации продукции создается также гарантированный рынок объемом 15 трлн сумов для закупок со стороны министерств и отраслей промышленности. Разрабатывается порядок закупки для социальных объектов оборудования возобновляемой энергетики у местных производителей.В свою очередь, ответственные лица отметили, что благодаря этим мерам можно довести годовой экспорт до $3 млрд и объем производства до 50 трлн сумов.Кроме того, речь шла о разработке инноваций и востребованных продуктов, подготовке квалифицированных инженеров, технологов и специалистов среднего звена.
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узбекистан, экономика, инвестиции, налоговые льготы, президент узбекистана, презентация, узэлтехсаноат
узбекистан, экономика, инвестиции, налоговые льготы, президент узбекистана, презентация, узэлтехсаноат
Инвестиции, проекты, льготы для предпринимателей: что ждет электротехническую отрасль РУз
Глава республики подчеркнул, что эта сфера имеет особое значение для "зеленой" экономики и устойчивого развития.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о достигнутых результатах и дальнейших задачах в электротехнической отрасли, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Ранее он определил дополнительные возможности для повышения эффективности в сфере.
В ходе презентации председатель ассоциации "Узэлтехсаноат" сообщил, что в нынешнем году в регионах планируют начать 290 новых проектов общей стоимостью $4 млрд, освоить $600 млн инвестиций и довести уровень переработки меди до 75%.
Как отмечалось, прежде всего, необходимо эффективно использовать программы локализации. Так, в этом году в республике реализуют инвестпроекты на сумму $75 млрд, доля местного компонента в них составит $28 млрд.
Для расширения электротехнического кластера выделили дополнительные земельные участки: 200 гектаров в Ахангаране, 10 гектаров в Фергане и 4 гектара в Ургенче. Построили соответствующую инфраструктуру на 181 млрд сумов.
“Теперь предпринимателям будет разрешено возводить на территориях технопарков готовые здания и продавать их предприятиям электротехнической и смежных отраслей. Предпринимателей, внедривших высокотехнологичное производство, предлагается освободить от уплаты налога на прибыль и налога на имущество на три года. Это откроет возможности для запуска новых проектов, в том числе в Ахангаранском медном кластере на 68 миллионов долларов, а также в Кашкадарье, Фергане и Ургенче – на сумму 30 миллионов долларов”, — говорится в сообщении.
Для реализации продукции создается также гарантированный рынок объемом 15 трлн сумов для закупок со стороны министерств и отраслей промышленности. Разрабатывается порядок закупки для социальных объектов оборудования возобновляемой энергетики у местных производителей.
“Глава государства подчеркнул, что эта отрасль имеет особое значение для "зеленой" экономики и устойчивого развития. В связи с этим он поручил максимально задействовать все возможности на местах, а также предоставить предпринимателям дополнительные условия в части инфраструктуры, финансирования и сырьевого обеспечения”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, ответственные лица отметили, что благодаря этим мерам можно довести годовой экспорт до $3 млрд и объем производства до 50 трлн сумов.
Кроме того, речь шла о разработке инноваций и востребованных продуктов, подготовке квалифицированных инженеров, технологов и специалистов среднего звена.