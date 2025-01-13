https://uz.sputniknews.ru/20250113/ortoped-gipodinamiya-opasnost-47529558.html

Ортопед: чем грозит сидячий образ жизни

Ортопед: чем грозит сидячий образ жизни

Sputnik Узбекистан

Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает.

2025-01-13T22:02+0500

2025-01-13T22:02+0500

2025-01-13T22:02+0500

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Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, заболеваниям костей, преждевременному износу организма и предрасположенности к травмам, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.По его словам, к ортопедам все чаще обращаются пациенты с ранними проявлениями остеохондроза, нарушениями осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.

https://uz.sputniknews.ru/20250112/nutritsiolog-kak-skinut-novogodnie-kilogrammy-47518856.html

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