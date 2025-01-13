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Ортопед: чем грозит сидячий образ жизни
Ортопед: чем грозит сидячий образ жизни
Sputnik Узбекистан
Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает.
2025-01-13T22:02+0500
2025-01-13T22:02+0500
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Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, заболеваниям костей, преждевременному износу организма и предрасположенности к травмам, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.По его словам, к ортопедам все чаще обращаются пациенты с ранними проявлениями остеохондроза, нарушениями осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.
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ортопед гиподинамия опасность
ортопед гиподинамия опасность

Ортопед: чем грозит сидячий образ жизни

22:02 13.01.2025
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© Sputnik / Евгений Биятов
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Гиподинамия — очень современная проблема, которая ничего хорошего не предвещает.
Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, заболеваниям костей, преждевременному износу организма и предрасположенности к травмам, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.
“Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает. Ее ортопедические проявления — это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам", — предупредил специалист.
По его словам, к ортопедам все чаще обращаются пациенты с ранними проявлениями остеохондроза, нарушениями осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.
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