https://uz.sputniknews.ru/20250113/ortoped-gipodinamiya-opasnost-47529558.html
Ортопед: чем грозит сидячий образ жизни
Ортопед: чем грозит сидячий образ жизни
Sputnik Узбекистан
Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает.
2025-01-13T22:02+0500
2025-01-13T22:02+0500
2025-01-13T22:02+0500
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Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, заболеваниям костей, преждевременному износу организма и предрасположенности к травмам, сообщает РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.По его словам, к ортопедам все чаще обращаются пациенты с ранними проявлениями остеохондроза, нарушениями осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.
https://uz.sputniknews.ru/20250112/nutritsiolog-kak-skinut-novogodnie-kilogrammy-47518856.html
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ортопед гиподинамия опасность
ортопед гиподинамия опасность
Ортопед: чем грозит сидячий образ жизни
Гиподинамия — очень современная проблема, которая ничего хорошего не предвещает.
Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, заболеваниям костей, преждевременному износу организма и предрасположенности к травмам, сообщает
РИА Новости со ссылкой на ортопеда-травматолога Дмитрия Сорокина.
“Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает. Ее ортопедические проявления — это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам", — предупредил специалист.
По его словам, к ортопедам все чаще обращаются пациенты с ранними проявлениями остеохондроза, нарушениями осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.