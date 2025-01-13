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https://uz.sputniknews.ru/20250113/rossiya-postavki-produktsiya-jivotnovodstvo-uzbekistan-47527769.html
Россия будет поставлять больше продукции животноводства в Узбекистан
Россия будет поставлять больше продукции животноводства в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Теперь в республику могут экспортировать продукты животноводства 422 компании из РФ
2025-01-13T14:30+0500
2025-01-13T14:30+0500
россия
экспорт
узбекистан
продукция
животноводство
молочная продукция
россельхознадзор
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ расширила список российских поставщиков животноводческой продукции в Узбекистан, сообщается на сайте Россельхознадзора.Уточняется, что теперь в республику могут экспортировать продукты животноводства 422 российские компании.Служба продолжает работу по расширению перечня отечественных производителей, имеющих право экспорта на рынок Узбекистана, добавили в Россельхознадзоре.
https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-vinograd-eksport-strany-47521276.html
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россия экспорт узбекистан
россия экспорт узбекистан

Россия будет поставлять больше продукции животноводства в Узбекистан

14:30 13.01.2025
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЗавод компании Danone в Самаре
Завод компании Danone в Самаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2025
© Sputnik / Николай Хижняк
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Теперь в республику могут экспортировать продукты животноводства 422 компании из РФ.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ расширила список российских поставщиков животноводческой продукции в Узбекистан, сообщается на сайте Россельхознадзора.

“Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало утверждение Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства Узбекистана еще 3-х предприятий по производству молочной продукции и кишечного сырья, расположенных в Московской области и Башкортостане”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь в республику могут экспортировать продукты животноводства 422 российские компании.
Служба продолжает работу по расширению перечня отечественных производителей, имеющих право экспорта на рынок Узбекистана, добавили в Россельхознадзоре.
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