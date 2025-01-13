https://uz.sputniknews.ru/20250113/rossiya-postavki-produktsiya-jivotnovodstvo-uzbekistan-47527769.html

Россия будет поставлять больше продукции животноводства в Узбекистан

Россия будет поставлять больше продукции животноводства в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Теперь в республику могут экспортировать продукты животноводства 422 компании из РФ

2025-01-13T14:30+0500

2025-01-13T14:30+0500

2025-01-13T14:30+0500

россия

экспорт

узбекистан

продукция

животноводство

молочная продукция

россельхознадзор

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ расширила список российских поставщиков животноводческой продукции в Узбекистан, сообщается на сайте Россельхознадзора.Уточняется, что теперь в республику могут экспортировать продукты животноводства 422 российские компании.Служба продолжает работу по расширению перечня отечественных производителей, имеющих право экспорта на рынок Узбекистана, добавили в Россельхознадзоре.

https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-vinograd-eksport-strany-47521276.html

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