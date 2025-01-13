https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-vinograd-eksport-strany-47521276.html
Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана
Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Узбекистан за 11 месяцев 2024-го экспортировал 205,5 тыс. тонн винограда.
2025-01-13T09:50+0500
2025-01-13T09:50+0500
2025-01-13T11:25+0500
экспорт
узбекистан
экономика
виноград
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45274986_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_702857a6edf5bfb38a183a000e4b1a55.jpg
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В январе – ноябре прошлого года Россия стала основным покупателем узбекского винограда, сообщает Агентство статистики.По данным агентства в этот период республика экспортировала 205,5 тыс. тонн винограда, заработав на этом $174,7 млн. При этом основную долю экспорта составили поставки в страны СНГ.Основные импортеры узбекского винограда:
https://uz.sputniknews.ru/20250106/uzbekistan-eksportiroval-kovry-na-218-mln-47463056.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45274986_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_70c03e5ace3fa0bf155fdd676ea5c4fd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан виноград экспорт страны
узбекистан виноград экспорт страны
Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана
09:50 13.01.2025 (обновлено: 11:25 13.01.2025)
Узбекистан за 11 месяцев 2024-го экспортировал 205,5 тыс. тонн винограда.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik
. В январе – ноябре прошлого года Россия стала основным покупателем узбекского винограда, сообщает
Агентство статистики.
По данным агентства в этот период республика экспортировала 205,5 тыс. тонн винограда, заработав на этом $174,7 млн.
При этом основную долю экспорта составили поставки в страны СНГ.
Основные импортеры узбекского винограда:
Россия — 164,2 тыс. тонн;
Казахстан — 19,4 тыс. тонн;
Кыргызстан — 14,5 тыс. тонн;
Беларусь — 6,6 тыс. тонн;
другие страны — 393 тонны.