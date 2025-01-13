https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-vinograd-eksport-strany-47521276.html

Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана

Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Узбекистан за 11 месяцев 2024-го экспортировал 205,5 тыс. тонн винограда.

2025-01-13T09:50+0500

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экспорт

узбекистан

экономика

виноград

статистика

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В январе – ноябре прошлого года Россия стала основным покупателем узбекского винограда, сообщает Агентство статистики.По данным агентства в этот период республика экспортировала 205,5 тыс. тонн винограда, заработав на этом $174,7 млн. При этом основную долю экспорта составили поставки в страны СНГ.Основные импортеры узбекского винограда:

https://uz.sputniknews.ru/20250106/uzbekistan-eksportiroval-kovry-na-218-mln-47463056.html

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